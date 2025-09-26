سومین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ دهگلان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره مونولوگ که روزهای پنجشنبه و جمعه با هدف کشف استعدادها، ارتقای سطح کیفی هنر تئاتر و تزریق شور و نشاط فرهنگی در دهگلان برگزار شد، شاهد حضور فعال و پرشور هنرمندان تئاتر مونولوگ از سراسر استان بود.

در این دوره از جشنواره، مجموعاً ۸ نمایش صحنه‌ای و ۲ نمایش خیابانی طی دو روز متوالی در معرض دید داوران و علاقه‌مندان قرار گرفت که این اجراها مورد استقبال کم‌نظیر مردم و فعالان فرهنگی قرار گرفت.

تنوع موضوعی و کیفیت اجرایی آثار، سطح بالای این دوره از جشنواره را نشان می‌داد.

دهگلان قطب تئاتر استان کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه این جشنواره ضمن قدردانی از هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد مهم فرهنگی، بر جایگاه ویژه شهرستان دهگلان در نقشه فرهنگی استان تأکید کرد.

علی اصغر دریایی، دهگلان را به‌عنوان «یکی از ظرفیت‌های بالقوه تئاتر استان کردستان» دانست که نیازمند حمایت و توجه بیشتر مسئولان و متولیان امر است.

وی افزود: مردم فرهنگ‌دوست و هنرمند این دیار همواره ثابت کرده‌اند که تشنه فعالیت‌های هنری و فرهنگی هستند و وجود این حجم از استعدادهای نمایشی در شهرستان دهگلان گواهی بر این مدعاست.

تئاتر، موتور محرکه نشاط اجتماعی و امیدآفرینی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اهداف کلان برگزاری چنین جشنواره‌هایی در سطح استان پرداخت و ایجاد نشاط اجتماعی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف ذکر کرد.

وی تصریح کرد: ما بر این باوریم که هنر به‌ویژه تئاتر، نقش حیاتی در سلامت روح و روان جامعه دارد و هدف از برگزاری این دست جشنواره‌ها در استان کردستان، ایجاد نشاط اجتماعی است که می‌توان در بستر این نشاط ایجاد شده، امید در جامعه را افزایش داد و در نهایت به تقویت اتحاد و همبستگی ملی منجر شود چراکه هنر زبان مشترک و پل ارتباطی میان آحاد جامعه است.

جشنواره موسیقی لیلاخ در راه است

دریایی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت همین رویکرد و با هدف تداوم جریان نشاط‌آفرینی فرهنگی، به‌زودی جشنواره موسیقی لیلاخ را در این شهرستان برگزار خواهد کرد.

این اقدام نشان از عزم جدی مسئولان فرهنگی استان برای تبدیل دهگلان به یک قطب فعال فرهنگی و هنری و توجه ویژه به هنرهای مختلف ازجمله موسیقی، پس از موفقیت تئاتر مونولوگ دارد.