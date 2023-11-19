به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی پیش از ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی در بیجار اظهار داشت: هنرهای نمایشی بهترین ابزار و تکنولوژی برای تولید انتقال فرهنگ در جامعه هستند.

وی افزود: در هنرهای نمایشی واسطی وجود ندارد و تأثیر گذاری بالایی دارد به طوری که سینما این قابلیت را ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به قابلیت بالای هنر تئاتر رسالت شما هنرمندان زیاد است و باید به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و شما هنرمندان می‌توانید در کاهش این آسیب‌ها تأثیر گذار باشید.

دریایی به مسئله غزه نیز گریزی زد و ابراز داشت: امروز ما امنیت داریم و این مرهون خون شهدا است و برگزاری این جشنواره‌ها و کارناوال‌های دیگر مدیون ایثار و از خود گذشتگی شهدا است.

وی گفت: امروز مردم مظلوم غزه در حال مبارزه هستند و ما وظیفه داریم صدای مظلوم را بشنویم و قلم فرسایی کنیم و اثری را تولید کنیم تا این مظلومیت را به گوش همه برسانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تاکید کرد: امروز صدای مردم غزه صدای انسانیت و بشر دوستی است و امروز بسیاری از برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها برگزار می‌شود شناسنامه فرهنگی هر شهر است.

وی در پایان از دائمی شدن جشنواره استانی تئاتر در بیجار خبر داد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت بالای شهر بیجار و استقبال پرشور مردم این جشنواره به عنوان شناسنامه فرهنگی بیجار ثبت شود.