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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان:

جشنواره تئاتر استانی در بیجار دائمی می‌شود

جشنواره تئاتر استانی در بیجار دائمی می‌شود

بیجار_مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: با توجه به پتانسیل بالای شهرستان در عرصه تاتر جشنواره استانی این هنر در بیجار دائمی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی پیش از ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی در بیجار اظهار داشت: هنرهای نمایشی بهترین ابزار و تکنولوژی برای تولید انتقال فرهنگ در جامعه هستند.

وی افزود: در هنرهای نمایشی واسطی وجود ندارد و تأثیر گذاری بالایی دارد به طوری که سینما این قابلیت را ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به قابلیت بالای هنر تئاتر رسالت شما هنرمندان زیاد است و باید به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و شما هنرمندان می‌توانید در کاهش این آسیب‌ها تأثیر گذار باشید.

دریایی به مسئله غزه نیز گریزی زد و ابراز داشت: امروز ما امنیت داریم و این مرهون خون شهدا است و برگزاری این جشنواره‌ها و کارناوال‌های دیگر مدیون ایثار و از خود گذشتگی شهدا است.

وی گفت: امروز مردم مظلوم غزه در حال مبارزه هستند و ما وظیفه داریم صدای مظلوم را بشنویم و قلم فرسایی کنیم و اثری را تولید کنیم تا این مظلومیت را به گوش همه برسانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تاکید کرد: امروز صدای مردم غزه صدای انسانیت و بشر دوستی است و امروز بسیاری از برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها برگزار می‌شود شناسنامه فرهنگی هر شهر است.

وی در پایان از دائمی شدن جشنواره استانی تئاتر در بیجار خبر داد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت بالای شهر بیجار و استقبال پرشور مردم این جشنواره به عنوان شناسنامه فرهنگی بیجار ثبت شود.

کد مطلب 5944018

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