۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

پشتیبانی از یگان‌های رزمی ماموریت اصلی پایگاه شناوری «کردستان» است

بندرعباس- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: «کردستان» پایگاه شناوری کاملاً راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوس‌ها و مأموریت اصلی آن، پشتیبانی از یگان‌های رزمی و همراهی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، در مراسم رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» و به ناوگان نداجا که در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش برگزار شد، به ویژگی‌های ناوشکن بازآماد شده «سهند» اشاره کرد و گفت: ناوشکن سهند به‌عنوان شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی به‌روز در حوزه‌های مختلف، آماده حضور در آب‌های دوردست و عمق اقیانوس‌هاست.اولویت مأموریت این ناوشکن، عملیات همراهی کشتی‌ها و مشارکت در رزمایش‌های مرکب و مشترک در چارچوب دیپلماسی دفاعی و دریایی است.

وی در ادامه به بیان ویژگی‌های پایگاه شناوری «کردستان»، به عنوان عاملی برای «پشتیبانی رزمی گسترده» پرداخت و تصریح کرد: این شناور می‌تواند انواع نیازمندی‌های عملیاتی را در حوزه‌های پشتیبانی، پزشکی، ارتباطی، بالگردی، زیرآبی، غواصی، امدادرسانی سریع و ارسال مواد غذایی، سوخت و دارو تأمین کند.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه تجربیات کسب‌شده در ناوگروه ۸۶ در ساخت و تجهیز پایگاه شناوری «کردستان» تقویت شده و این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور انجام گرفته است، گفت: «کردستان» یک پایگاه شناوری کاملاً راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوس‌ها خواهد بود و مأموریت اصلی آن، پشتیبانی از یگان‌های رزمی و همراهی است، اما علاوه بر آن می‌تواند به ناوگان صیادی و تجاری نیز خدمات ارائه دهد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین بر سیاست صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران تاکید و خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد در چارچوب سیاست صلح و دوستی ایران اسلامی، به شناورهای کشورهای دوست و همسایه نیز خدمات‌رسانی کند.

وی همچنین خبر از نامگذاری دومین پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران با نام «خوزستان» داد و درباره چرایی انتخاب نام استان‌های ایران برای پایگاه‌های شناوری، بیان کرد: با توجه به ابعاد و ظرفیت‌های بالای این پایگاه‌های شناوری و همچنین نقش آنها در فعالیت‌های فرهنگی، مقرر شده نام استان‌های کشور عزیزمان برای نمایش بیش از پیش همبستگی ملی بر روی شناورهای پشتیبانی گذاشته شود.

