به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند -۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
گفتنی است این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهرستان شبستر آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر و برنامههای عملیاتی این رزمایش از طریق رسانهها توسط فرمانده رزمایش سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه متعاقباً اعلام میشود.
