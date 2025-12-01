  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

رزمایش ضد تروریسم «سهند ۲۰۲۵» به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

رزمایش ضد تروریسم «سهند ۲۰۲۵» به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

تبریز- رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند-۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند -۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

گفتنی است این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهرستان شبستر آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر و برنامه‌های عملیاتی این رزمایش از طریق رسانه‌ها توسط فرمانده رزمایش سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه متعاقباً اعلام می‌شود.

کد خبر 6674128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها