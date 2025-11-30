دریادار ایرانی: ناوشکن ارتقایافته «جماران» راهی رزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره پایگاه شناوری «کردستان» اظهار داشت: این پایگاه شناوری بر اساس تجربیات «ناوگروه ۸۶» طراحی شده و توانایی استقرار طولانی‌مدت در اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند را دارد.

دریادار ایرانی افزود: پایگاه شناوری کردستان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه پشتیبانی برخوردار است و می‌تواند به‌صورت خوداتکا به فعالیت بپردازد و علاوه بر پشتیبانی از ناوهای رزمی ایران، در مسیرهای دریانوردی از کشتی‌های تجاری نیز حمایت کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امکانات پروازی، غواصی و زیرسطحی، بخش تعمیرات، بیمارستان فعال در آب‌های دور و حتی امکان تازه‌خوری و پرورش سبزیجات تازه در داخل شناور با همکاری دانشگاه‌های کشور از جمله ویژگی‌های این پایگاه شناوری است.

وی تأکید کرد که این قابلیت‌ها به شناور اجازه می‌دهد تا مدت‌های طولانی در اقیانوس‌ها حضور داشته باشد و در صورت نیاز، به شناورهای صیادی یا کشتی‌های حادثه‌دیده نیز کمک‌رسانی کند.

دریادار ایرانی همچنین به ناوشکن «جماران» که نخستین ناوشکن ساخت ایران در «کلاس موج» است، اشاره و خاطرنشان کرد: جماران پس از حدود ۱۶ سال فعالیت، با ارتقای توانایی‌ها و به‌روزرسانی‌های جدید، اکنون در اقیانوس حضور دارد و عازم یک رویداد بین‌المللی و شرکت در یک رزمایش بزرگ است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: این ناوشکن در مسیر حرکت خود، کشتی‌های عبوری را اسکورت خواهد کرد و در برخی کشورها نیز با هدف انتقال پیام صلح، دوستی و فرهنگ ایرانی-اسلامی پهلوگیری خواهد داشت.

وی همچنین درباره مأموریت پیش‌روی ناوشکن «سهند» که پس از ارتقا، دوباره به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شده است، گفت: هدف اصلی این مأموریت، نقش‌آفرینی در تأمین امنیت و حمایت از سیاست‌های توسعه دریامحور کشور مطابق با فرمان فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) است.

دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: این مأموریت علاوه بر نمایش توان دفاعی، صنعتی و علمی ایران در عرصه دریا، شامل ابلاغ پیام صلح و دوستی، نمایش پرچم و شرکت در رزمایش‌های پیش‌بینی‌شده نیز خواهد بود.