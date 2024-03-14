رزمایش مرکب کمربند دریایی ۲۰۲۴ پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ گفت: رزمایش مرکب امنیت دریایی ۲۰۲۴ ایران، چین و روسیه با برگزاری رژه یگان‌های شرکت کننده از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «جماران» در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت.

در این مراسم کلیه شناورهای شرکت کننده در این رزمایش از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران رژه رفتند.

در این رژه، یگان‌های شناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل ناوشکن‌های سهند، جماران، بایندر و ناوهای بهرگان و نایبند و ناوهای موشک‌انداز زره، سیرجان و دلوار و همچنین شناور شهید ناظری، ناو شهید محمودی و شناورهای تندرو و همچنین ناوگروه چین شامل ناوشکن نانینگ و ناوگروه روسیه شامل آدمیرال گورشکوف و شناور پشتیبانی کاما حضور داشتند.