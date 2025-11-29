به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد کرمانشاه پیش از ظهر شنبه با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.
انصاری با اشاره به اهمیت اقتصادی استان در حوزههای کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، انرژی و گردشگری گفت کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک یکی از نقاط راهبردی کشور است و میتواند نقشی جدی در تقویت صادرات ایفا کند.
وی با بیان اینکه نظام فعلی استاندارد پویا اما فاقد چابکی کافی است، افزود دنیا به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و مدلهای سنتی دیگر پاسخگو نیست؛ از همین رو هوشمندسازی خدمات و نظارت مبتنی بر ریسک محور اصلی تحول در سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.
انصاری اعلام کرد میانگین زمان صدور تأییدیهها پس از اصلاح فرآیندها از ۱۲ روز به ۶ روز رسیده و کرمانشاه حتی این رکورد را شکسته و به یک روز کاهش داده است.
پیشنهاد اجرای کریدور هوشمند تجارت و راهاندازی آزمایشگاه مشترک ایران–عراق
معاون رئیسجمهور با اشاره به مدل جهانی کریدور هوشمند تجارت و گذرنامه دیجیتال کالا گفت پیشنهاد سازمان آن است که کرمانشاه نخستین پایلوت استاندارد هوشمند مرزی مبتنی بر «اعتماد دیجیتال» شود؛ مدلی که با تحلیل سوابق، ریسک مبدا و مقصد و پایش هوشمند، زمان ترخیص را کاهش و تخلفات را کم میکند.
وی ایجاد کریدورهای اعتماد استاندارد با کشورهای همسایه از جمله عراق را عاملی مؤثر در کاهش صف کامیونها و افزایش حجم و کیفیت تجارت دانست.
انصاری همچنین ایجاد آزمایشگاه مشترک ایران–عراق در کرمانشاه را اقدامی ضروری برای سرعتبخشی به تجارت و افزایش دقت نظارتها عنوان کرد و گفت با همکاری استانداری و ظرفیت مدیریتی استان میتوان این پایلوت را بهسرعت عملیاتی کرد.
وی بر توسعه فرهنگ استاندارد، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت ارتباط با دانشگاههای استان تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور ضمن تبریک انتخاب حبیبی بهعنوان یکی از استانداران برتر کشور گفت: کرمانشاه به دلیل تجربه و رویکرد مدیریتی استاندار، بستر مناسبی برای اجرای مدلهای نو و ارتقای خدمات دارد و انتظار میرود این استان در تقویت استاندارد پیشگام باشد.
در پایان این مراسم، از خدمات مهدی حسینپور قدردانی و اسماعیل امینی بهعنوان سرپرست جدید ادارهکل استاندارد کرمانشاه معرفی شد.
