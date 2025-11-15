به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در آئین افتتاح قرارگاه جدید پلیس‌راه استان با تأکید بر ضرورت توجه ملی به جایگاه این استان در حوزه حمل‌ونقل، اظهار کرد: کرمانشاه به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ارتباط گسترده با کشورهای همسایه، نقشی حیاتی در اقتصاد، تجارت و جابه‌جایی زائران دارد و لازم است زیرساخت‌های جاده‌ای آن با رویکرد ملی نگاه و تقویت شود.

وی افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات کشور به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود و هر روز هزاران کامیون از جاده‌های استان عبور می‌کنند، ازاین‌رو باید نگاه به محورهای مواصلاتی کرمانشاه فراتر از سطح استانی باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش پررنگ استان در تردد زائران اربعین حسینی ادامه داد: ۶۰ درصد زائران اربعین کشور از محورهای کرمانشاه عبور می‌کنند که خود نشان‌دهنده حجم بالای ترافیک انسانی و اهمیت مدیریت هوشمند مسیرهای ارتباطی استان است.

حبیبی تصریح کرد: موقعیت ژئوپلیتیک کرمانشاه به‌عنوان مرکز غرب کشور و مسیر اتصال مسافران درمانی، اداری و تجاری، ایجاب می‌کند که شبکه حمل‌ونقل استان در سطح ملی دیده شود و حمایت‌های زیرساختی متناسب با این جایگاه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سه محور اصلی برای کاهش تصادفات را آموزش عمومی، هوشمندسازی محورهای جاده‌ای و انسجام پلیس و راهداری عنوان و خاطرنشان کرد: همدلی میان پلیس‌راه و راهداری در کرمانشاه یک ظرفیت مثال‌زدنی است و با ادامه این همکاری، می‌توان نقاط حادثه‌خیز را به حداقل رساند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم نوسازی تجهیزات، رصد هوشمند ترافیک و اصلاح هندسی مسیرهای پرخطر افزود: برای رسیدن به راه‌های ایمن، باید رویکرد علمی، فناورانه و میان‌بخشی در تمام برنامه‌های حمل‌ونقل لحاظ شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش اعتبارات ملی و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل، استان کرمانشاه بتواند به یکی از الگوهای موفق کشور در ایمنی جاده‌ای تبدیل شود.

گفتنی است آئین افتتاح قرارگاه پلیس‌راه استان کرمانشاه روز شنبه با حضور سردار مؤمنی جانشین پلیس راهور کشور، سردار کرمی‌اسد فرمانده پلیس‌راه کشور، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.