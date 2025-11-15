خبرگزاری مهر، سید معین هاشمی کارشناس اقتصادی و مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که مسیر آینده اقتصاد و سرمایهگذاری را تعیین میکند. دگرگونی در مفهوم دارایی، سرمایهگذاری و مالکیت، جهان را به مرحلهای تازه از بلوغ اقتصادی رسانده است؛ مرحلهای که در آن داراییها نه صرفاً در زمین و ساختمان، بلکه در بستر داده، بلاکچین و فناوری معنا پیدا میکنند.
در جزیره کیش، بهعنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور، این تحول بیش از هر زمان دیگری در حال شکلگیری است. ما با درک اهمیت این روند، مأموریت خود را بر پایه «نوآوری در مدلهای سرمایهگذاری» و «شفافسازی در نظام مالکیت» تعریف کردهایم. پروژه «توکنیزهکردن املاک» یکی از مصادیق روشن این رویکرد است که با هدف پیوند دادن سرمایهگذاری سنتی با اقتصاد دیجیتال طراحی شده است.
در این الگو، داراییهای فیزیکی همچون زمین، ساختمان یا پروژههای عمرانی به توکنهای دیجیتال تقسیم میشوند؛ داراییهایی که ارزش واقعی دارند اما با فناوری بلاکچین قابلانتقال، قابلردیابی و شفاف میشوند. این مفهوم تازه از مالکیت، نه تنها راه ورود سرمایهگذاران خرد را به بازارهای بزرگ هموار میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد و کاهش ریسک نیز میشود.
تحول از مالکیت سنتی به دارایی هوشمند، نیازمند سه مؤلفه اساسی "زیرساخت فناورانه"، "نظام حقوقی شفاف" و "فرهنگسازی عمومی" است که مناطق آزاد از هر سه منظر دارای ظرفیتهای ویژهای هستند. زیرساخت ارتباطی پیشرفته، جایگاه بینالمللی منطقه آزاد و نظام تصمیمگیری چابک، فرصت کمنظیری را برای اجرای پایلوت چنین طرحهایی فراهم کرده است.
در چارچوب چشمانداز ۱۴۱۴، کیش خود را بهعنوان «نماد اقتصاد دیجیتال و پایدار ایران» تعریف کرده است. تحقق این هدف بدون ورود به حوزه داراییهای هوشمند ممکن نیست. توکنیزهکردن املاک، در واقع گامی نخست در جهت شکلدهی به بازارهای سرمایه مدرن است، بازارهایی که در آن شفافیت، دسترسی برابر و اعتماد فناورانه، جایگزین مدلهای سنتی میشود.
در این مسیر، ما بر همکاری نزدیک با نهادهای مالی، استارتآپهای فینتک، پلتفرمهای بلاکچینی و مراکز دانشگاهی تأکید داریم تا بستر لازم برای توسعه این اکوسیستم را فراهم کنیم. چنین همافزایی میتواند کیش را به نخستین منطقه آزاد کشور تبدیل کند که مدل اقتصاد دیجیتال را در حوزه واقعی سرمایهگذاری پیادهسازی کرده است.
هدف نهایی، ایجاد توازن میان فناوری، سرمایه و اعتماد عمومی است. آینده سرمایهگذاری، آیندهای مبتنی بر شفافیت، مشارکت و نوآوری است. در این راستا نه تنها در مسیر توسعه پایدار گام برمیداریم، بلکه میکوشیم تا مفهوم مالکیت در ایران را (از مالکیت سنتی تا داراییهای هوشمند) بازتعریف کنیم.
این مسیر تازه، نقطه آغاز عصری نو در اقتصاد مناطق آزاد کشور است؛ عصری که در آن فناوری به خدمت انسان و سرمایه در میآید و ما، پیشگام این تحول خواهیم بود.
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