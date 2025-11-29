  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

ورود معاون رئیس‌جمهور به کرمانشاه و آغاز برنامه‌های کاری

کرمانشاه – معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد با ورود به استان کرمانشاه، ضمن ادای احترام به شهدا، دیدار با استاندار و حضور در آیین معارفه سرپرست استاندارد را در برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، صبح شنبه با استقبال منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، وارد این استان شد و برنامه‌های رسمی سفر یک‌روزه خود را آغاز کرد.

وی در نخستین بخش از این سفر با حضور بر مزار شهید گمنام مستقر در استانداری کرمانشاه، نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

دیدار با استاندار و حضور در آئین معارفه سرپرست استاندارد

در ادامه این سفر، معاون رئیس‌جمهور با استاندار کرمانشاه دیدار و گفت‌وگو کرد و محورهای مرتبط با ارتقای استانداردهای ملی و نیازهای استان در حوزه کیفیت و نظارت را مورد بررسی قرار داد.

حضور در آئین معارفه سرپرست جدید اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه نیز از دیگر برنامه‌های رسمی انصاری در این سفر اعلام شده است.

    • علی عسگری IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 4
      پاسخ
      درود بر پدرت آقای حبیبی برای تلاشی که می‌کنی برای کرمانشاه
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 4
      پاسخ
      درود‌بر‌مهندس‌حبیبی‌استاندار‌محترم‌کرمانشاه‌ مردی‌دلسوز‌و‌پرتلاش

