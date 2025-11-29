وقوع ۶۹۰ حادثه و امدادرسانی نیروهای هلال احمر به ۵۸۳ نفر در هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، از وقوع ۶۹۰ حادثه و ارائه خدمات امدادی به ۵۸۳ نفر در سراسر کشور طی هفته گذشته خبر داد.
کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امداد و نجات در بازه زمانی یکم تا هفتم آذر ۱۴۰۴، از وقوع ۶۹۰ حادثه در کشور خبر داد.
وی گفت: در مجموع طی این مدت ۵۸۳ نفر از خدمات شبکه امداد و نجات کشور بهرهمند شدهاند که از این تعداد ۳۱۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدهاند.
کبادی با اشاره به عملکرد تیمهای نجات فنی افزود: در حوزه نجات فنی، نیروهای هلالاحمر موفق به نجات ۳۷ نفر شدهاند. همچنین متأسفانه در برخی حوادث، نیاز به رهاسازی پیکر فوتشدگان وجود داشت که طی این مدت ۳۵ مورد رهاسازی فوتی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در حوزه اسکان و حمایت، ۲۰ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۷ نفر به مناطق امن منتقل شدهاند. همچنین ۴۵ نفر از حادثهدیدگان، دریافتکننده اقلام امدادی در این مدت بودند.
به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در حوادث مرتبط با شرایط جوی نیز عملیات رهاسازی گرفتارشدگان در برف و سیلاب برای ۳ نفر انجام شده است.
کبادی درباره توزیع جغرافیایی حوادث گفت: بیشترین تعداد حوادث ثبتشده در این بازه زمانی مربوط به استانهای اصفهان با ۷۳ حادثه، مازندران با ۶۵ حادثه و فارس و گلستان هر کدام با ۴۷ حادثه بوده است.
وی افزود: از نظر تعداد مصدومان منتقلشده به مراکز درمانی، بالاترین آمار در استانهای اصفهان با ۴۲ مصدوم، گلستان با ۳۱ مصدوم و مازندران با ۲۶ مصدوم ثبت شده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره درمانهای سرپایی نیز گفت: بیشترین درمان سرپایی مصدومان در استانهای تهران با ۳۵ نفر، مازندران با ۳۴ نفر و اصفهان با ۱۷ نفر انجام شده است.
او در خصوص مصدومان و فوتیهای رهاسازیشده در حوادث مختلف افزود: در این شاخص، بالاترین آمار مربوط به استانهای کرمان با ۱۳ نفر، سیستان و بلوچستان با ۸ نفر و آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و یزد هرکدام با ۶ نفر بوده است.
محمدحسین کبادی بخش دیگری از گزارش خود را به حوادث ترافیکی اختصاص داد و اظهار کرد: طی هفته گذشته ۳۹۳ مورد حوادث ترافیکی در محورهای برونشهری کشور توسط جمعیت هلالاحمر به ثبت رسیده است که در جریان این حوادث، ۲۴۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۲۴ مصدوم نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدهاند.
وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای اصفهان با ۴۲ حادثه، فارس و گیلان هرکدام با ۲۶ حادثه و گلستان با ۲۲ حادثه رخ داده است.
به گفته کبادی، در میان مصدومان انتقالی ناشی از حوادث ترافیکی نیز استانهای گلستان با ۲۷ مصدوم، اصفهان با ۲۵ مصدوم و مازندران با ۲۱ مصدوم، بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ادامه به وضعیت حوادث کوهستان اشاره کرد و گفت: از یکم تا هفتم آذر ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوسته که طی آن ۲۸ نفر دچار حادثه شدهاند و از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم شدهاند.
وی افزود: بیشترین حوادث کوهستان در استانهای کرمانشاه با ۳ حادثه و اصفهان، البرز و لرستان هرکدام با ۲ حادثه ثبت شده است.
کبادی در خاتمه درباره تعداد حادثهدیدگان کوهستان نیز اظهار داشت: از نظر تعداد حادثهدیدگان، بیشترین آمار مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با ۶ نفر و اصفهان با ۵ نفر بوده است.
