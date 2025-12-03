ارائه خدمات امدادی نیروهای عملیاتی هلال احمر به بیش از ۴۴۰ حادثه دیده

به گزارش خبرگزاری مهر؛ امیر حسین خان، رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، اعلام کرد: در طی بازه ۵ لغایت ۱۱ آذرماه، مجموعاً ۴۹۴ حادثه در سراسر کشور به ثبت رسیده و در این حوادث ۴۴۶ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۰۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۶ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند. همچنین امدادگران در این مدت ۴۳ عملیات نجات فنی، ۲۱ مورد رهاسازی فوتی، ۹ مورد اسکان اضطراری و ۱۴ مورد انتقال افراد به مناطق امن را انجام داده‌اند. شمار دریافت‌کنندگان اقلام امدادی نیز ۲۲ نفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در بخش تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز طی این مدت ۹۸ خدمت امدادی ارائه شده و ۱۱۳ نفر از خدمات هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند. این خدمات شامل ۲۹ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۶۲ درمان سرپایی، ۱۰ اسکان اضطراری و ۱۲ مورد دریافت اقلام امدادی بوده است.

حسین‌خان بیان کرد: بیشترین تعداد حوادث مربوط به استان‌های اصفهان با ۵۱ حادثه، مازندران با ۳۷ حادثه و آذربایجان غربی و گلستان هرکدام با ۳۳ حادثه بوده است. همچنین گلستان با ۳۸ نفر، اصفهان با ۳۲ نفر و آذربایجان غربی با ۲۹ نفر بیشترین تعداد مصدومان انتقالی را داشته‌اند. در بخش درمان سرپایی نیز اصفهان با ۱۲ نفر، اردبیل با ۵ نفر و سمنان با ۴ نفر در صدر قرار گرفته‌اند.

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث ترافیکی هفته گذشته گفت: در محورهای برون‌شهری ۳۷۹ حادثه ترافیکی ثبت شده که منجر به انتقال ۲۵۰ مصدوم و درمان سرپایی ۲۹ نفر شده است. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان ۴۳ حادثه، آذربایجان غربی ۲۷ حادثه و گلستان ۲۶ حادثه رخ داده و گلستان با ۳۵ نفر، اصفهان با ۲۹ نفر و آذربایجان غربی با ۲۴ نفر بیشترین مصدومان انتقالی را داشته‌اند.

وی همچنین از وقوع ۲۰ حادثه کوهستان در این بازه زمانی خبر داد و گفت: در این حوادث ۲۷ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر از آنها مصدوم بودند. بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های کرمانشاه و مازندران هرکدام ۳ حادثه و اصفهان، البرز، فارس و لرستان هرکدام ۲ حادثه، گزارش شده است. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان در این بخش مربوط به اصفهان و مازندران با ۵ نفر و کرمانشاه با ۴ نفر بوده است.