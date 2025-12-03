  1. جامعه
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

ارائه خدمات امدادی نیروهای عملیاتی هلال احمر به بیش از ۴۴۰ حادثه دیده

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ارائه خدمات امدادی نیروهای عملیاتی هلال احمر به بیش از ۴۴۰ نفر از هموطنان طی هفته گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ امیر حسین خان، رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، اعلام کرد: در طی بازه ۵ لغایت ۱۱ آذرماه، مجموعاً ۴۹۴ حادثه در سراسر کشور به ثبت رسیده و در این حوادث ۴۴۶ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۰۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۶ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند. همچنین امدادگران در این مدت ۴۳ عملیات نجات فنی، ۲۱ مورد رهاسازی فوتی، ۹ مورد اسکان اضطراری و ۱۴ مورد انتقال افراد به مناطق امن را انجام داده‌اند. شمار دریافت‌کنندگان اقلام امدادی نیز ۲۲ نفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در بخش تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز طی این مدت ۹۸ خدمت امدادی ارائه شده و ۱۱۳ نفر از خدمات هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند. این خدمات شامل ۲۹ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۶۲ درمان سرپایی، ۱۰ اسکان اضطراری و ۱۲ مورد دریافت اقلام امدادی بوده است.

حسین‌خان بیان کرد: بیشترین تعداد حوادث مربوط به استان‌های اصفهان با ۵۱ حادثه، مازندران با ۳۷ حادثه و آذربایجان غربی و گلستان هرکدام با ۳۳ حادثه بوده است. همچنین گلستان با ۳۸ نفر، اصفهان با ۳۲ نفر و آذربایجان غربی با ۲۹ نفر بیشترین تعداد مصدومان انتقالی را داشته‌اند. در بخش درمان سرپایی نیز اصفهان با ۱۲ نفر، اردبیل با ۵ نفر و سمنان با ۴ نفر در صدر قرار گرفته‌اند.

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث ترافیکی هفته گذشته گفت: در محورهای برون‌شهری ۳۷۹ حادثه ترافیکی ثبت شده که منجر به انتقال ۲۵۰ مصدوم و درمان سرپایی ۲۹ نفر شده است. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان ۴۳ حادثه، آذربایجان غربی ۲۷ حادثه و گلستان ۲۶ حادثه رخ داده و گلستان با ۳۵ نفر، اصفهان با ۲۹ نفر و آذربایجان غربی با ۲۴ نفر بیشترین مصدومان انتقالی را داشته‌اند.

وی همچنین از وقوع ۲۰ حادثه کوهستان در این بازه زمانی خبر داد و گفت: در این حوادث ۲۷ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر از آنها مصدوم بودند. بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های کرمانشاه و مازندران هرکدام ۳ حادثه و اصفهان، البرز، فارس و لرستان هرکدام ۲ حادثه، گزارش شده است. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان در این بخش مربوط به اصفهان و مازندران با ۵ نفر و کرمانشاه با ۴ نفر بوده است.

