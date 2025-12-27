به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در این حوادث ۲۴۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۶ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شده‌اند. همچنین ۷۳ عملیات نجات فنی انجام و ۲۱ نفر فوتی رهاسازی شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۵ هزار و ۲۹۳ نفر اسکان اضطراری یافته و ۴۵۹ نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند. علاوه بر این، ۲۳ هزار و ۳۳۵ نفر اقلام امدادی دریافت کرده و ۵ هزار و ۸۱۴ نفر از گرفتار شدگان در برف، کولاک و سیلاب (در قالب ۱۸۲۹ خودرو) رهاسازی شده‌اند.

وی درباره تجمعات و مراجعات حضوری گفت: در این حوزه نیز ۹۷ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند که شامل ۱۴ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۷۰ مورد درمان سرپایی، ۷ مورد اسکان اضطراری و ۶ مورد تحویل اقلام امدادی بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بیشترین حوادث هفته گذشته در اصفهان با ۱۰۷ حادثه، خراسان رضوی با ۵۳ حادثه و کرمان با ۴۵ حادثه رخ داده است. همچنین بیشترین تعداد مصدومان مربوط به اصفهان با ۱۲۴ نفر، مازندران با ۵۷ نفر و کرمان با ۵۰ نفر بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی در اصفهان با ۴۴ نفر، گلستان با ۲۹ نفر و مازندران با ۲۵ نفر ثبت شده و بیشترین درمان سرپایی در اصفهان با ۱۷ نفر، سیستان و بلوچستان با ۵ نفر و تهران، کرمان و مرکزی هرکدام با ۴ نفر انجام شده است. بیشترین رهاسازی مصدوم و فوتی نیز مربوط به هرمزگان با ۲۷ نفر، کرمان با ۱۲ نفر و خوزستان و مازندران هرکدام با ۵ نفر بوده است.

محمد حسین کبادی در خصوص حوادث ترافیکی برون‌شهری گفت: در این مدت ۳۰۹ حادثه ترافیکی ثبت شده که منجر به انتقال ۱۵۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۳۶ نفر به صورت سرپایی شده است. بیشترین این حوادث در اصفهان با ۳۷ حادثه، گلستان با ۲۷ حادثه و قزوین با ۲۱ حادثه رخ داده و بیشترین مصدومان انتقالی در اصفهان با ۳۰ نفر، گلستان با ۲۱ نفر و مازندران با ۱۵ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره حوادث جوی گفت: از ۲۶ آذر تا ۲ دی، ۲۴۴ حادثه جوی در کشور رخ داده که طی آن ۲۵ هزار و ۵۰۹ نفر حادثه‌دیده ثبت شده و ۵ هزار و ۷۸۹ نفر گرفتار در برف، کولاک و سیلاب رهاسازی شده‌اند. همچنین ۵ هزار و ۲۸۲ نفر اسکان اضطراری یافته‌اند.

کبادی اضافه کرد: بیشترین حوادث جوی در اصفهان با ۴۲ حادثه، خراسان رضوی با ۳۶ حادثه و استان‌های کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری هرکدام با ۲۰ حادثه رخ داده است. بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان مربوط به کرمان با ۶۷۵۸ نفر، هرمزگان با ۶۳۵۰ نفر و اصفهان با ۲۳۹۹ نفر بوده است.

وی در خاتمه گفت: بیشترین رهاسازی گرفتار شدگان در برف و سیلاب مربوط به خراسان شمالی با ۲۱۷۰ نفر، اصفهان با ۱۱۵۱ نفر و قم با ۴۴۳ نفر بوده و بیشترین اسکان اضطراری ناشی از حوادث جوی در خراسان رضوی با ۱۷۵۷ نفر، کرمان با ۱۵۴۸ نفر و هرمزگان با ۱۳۳۵ نفر ثبت شده است.