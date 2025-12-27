  1. جامعه
خدمت‌رسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به ۳۵ هزار نفر در هفته گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر از خدمت‌رسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به ۳۵ هزار نفر در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در این حوادث ۲۴۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۶ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شده‌اند. همچنین ۷۳ عملیات نجات فنی انجام و ۲۱ نفر فوتی رهاسازی شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۵ هزار و ۲۹۳ نفر اسکان اضطراری یافته و ۴۵۹ نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند. علاوه بر این، ۲۳ هزار و ۳۳۵ نفر اقلام امدادی دریافت کرده و ۵ هزار و ۸۱۴ نفر از گرفتار شدگان در برف، کولاک و سیلاب (در قالب ۱۸۲۹ خودرو) رهاسازی شده‌اند.

وی درباره تجمعات و مراجعات حضوری گفت: در این حوزه نیز ۹۷ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند که شامل ۱۴ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۷۰ مورد درمان سرپایی، ۷ مورد اسکان اضطراری و ۶ مورد تحویل اقلام امدادی بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بیشترین حوادث هفته گذشته در اصفهان با ۱۰۷ حادثه، خراسان رضوی با ۵۳ حادثه و کرمان با ۴۵ حادثه رخ داده است. همچنین بیشترین تعداد مصدومان مربوط به اصفهان با ۱۲۴ نفر، مازندران با ۵۷ نفر و کرمان با ۵۰ نفر بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی در اصفهان با ۴۴ نفر، گلستان با ۲۹ نفر و مازندران با ۲۵ نفر ثبت شده و بیشترین درمان سرپایی در اصفهان با ۱۷ نفر، سیستان و بلوچستان با ۵ نفر و تهران، کرمان و مرکزی هرکدام با ۴ نفر انجام شده است. بیشترین رهاسازی مصدوم و فوتی نیز مربوط به هرمزگان با ۲۷ نفر، کرمان با ۱۲ نفر و خوزستان و مازندران هرکدام با ۵ نفر بوده است.

محمد حسین کبادی در خصوص حوادث ترافیکی برون‌شهری گفت: در این مدت ۳۰۹ حادثه ترافیکی ثبت شده که منجر به انتقال ۱۵۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۳۶ نفر به صورت سرپایی شده است. بیشترین این حوادث در اصفهان با ۳۷ حادثه، گلستان با ۲۷ حادثه و قزوین با ۲۱ حادثه رخ داده و بیشترین مصدومان انتقالی در اصفهان با ۳۰ نفر، گلستان با ۲۱ نفر و مازندران با ۱۵ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره حوادث جوی گفت: از ۲۶ آذر تا ۲ دی، ۲۴۴ حادثه جوی در کشور رخ داده که طی آن ۲۵ هزار و ۵۰۹ نفر حادثه‌دیده ثبت شده و ۵ هزار و ۷۸۹ نفر گرفتار در برف، کولاک و سیلاب رهاسازی شده‌اند. همچنین ۵ هزار و ۲۸۲ نفر اسکان اضطراری یافته‌اند.

کبادی اضافه کرد: بیشترین حوادث جوی در اصفهان با ۴۲ حادثه، خراسان رضوی با ۳۶ حادثه و استان‌های کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری هرکدام با ۲۰ حادثه رخ داده است. بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان مربوط به کرمان با ۶۷۵۸ نفر، هرمزگان با ۶۳۵۰ نفر و اصفهان با ۲۳۹۹ نفر بوده است.

وی در خاتمه گفت: بیشترین رهاسازی گرفتار شدگان در برف و سیلاب مربوط به خراسان شمالی با ۲۱۷۰ نفر، اصفهان با ۱۱۵۱ نفر و قم با ۴۴۳ نفر بوده و بیشترین اسکان اضطراری ناشی از حوادث جوی در خراسان رضوی با ۱۷۵۷ نفر، کرمان با ۱۵۴۸ نفر و هرمزگان با ۱۳۳۵ نفر ثبت شده است.

