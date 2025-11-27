به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به برگزاری این دوره اظهار کرد: دوره توان‌افزایی تیم‌های واکنش سریع بانوان جمعیت هلال‌احمر با عنوان تیم‌های توانا با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و مهارتی بانوان امدادگر در شرایط سخت و حوادث طبیعی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخشی از این دوره به اجرای برنامه میدانی اختصاص دارد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن پیمایش تا پناهگاه الوند در ارتفاعات بالای دشت میشان است که در قالب برنامه تمرینی و آموزشی طراحی شده است.

کبادی ادامه داد: در این دوره، شرکت‌کنندگان با مباحث تخصصی مختلف از جمله جهت‌یابی با استفاده از اپلیکیشن‌های آفلاین موبایل، طرح درس‌های آموزشی دسترسی و نجات فنی، حمل و انتقال مصدوم، بسکت کردن مصدومان، برقراری ارتباطات با بی‌سیم‌های آنالوگ و دیجیتال و مبانی بهداری رزمی آشنا می‌شوند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در عملیات‌ها گفت: آموزش ایمنی در صعود، اصول و مبانی ایمنی در عملیات‌های امداد و نجات و برگزاری کارگاه‌های فنی از دیگر بخش‌های این دوره است که به صورت منسجم و عملیاتی برای تیم‌های واکنش سریع بانوان برنامه‌ریزی شده است.

محمدحسین کبادی تأکید کرد: اجرای چنین دوره‌هایی نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی تیم‌های واکنش سریع بانوان و ارتقای کیفیت خدمات امدادی در حوادث و سوانح دارد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر درباره تمرین تخصصی تیم‌های توانا گفت: این دوره با هدف ارتقای آمادگی، پاسخگویی سریع و هماهنگی تیم‌ها در شرایط طبیعی و کوهستان برگزار شد. مهارت‌های کوه‌پیمایی، جهت‌یابی، کار با تجهیزات نجات فنی و تاب‌آوری اعضا تقویت شد و همچنین سنجش توان جسمی و کار تیمی انجام گرفت.

کبادی در خاتمه بیان داشت: در این دوره ۱۱ تیم از استان‌های همدان، تهران، البرز، قم، قزوین، زنجان، لرستان، ایلام، مرکزی، کردستان و کرمانشاه حضور داشتند. هر تیم شامل سه نفر از اعضای تیم خواهران توانا بود.