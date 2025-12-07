  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

نرخ رجیستری تلفن همراه در بودجه تعیین می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند که نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه در جریان تدوین بودجه‌های سنواتی تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:

تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی همراه

