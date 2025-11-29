به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در آئین بهره برداری از مرکز پلاسما درمانی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود کارشکنیهای دشمنان به دستاوردهای چشمگیر علمی رسیده است، گفت: امروز جوانان کشور با باور توانستن، ایران را در مرز دانش قرار دادهاند و فناوریهایی چون پلاسما درمانی، شیرینسازی آب و راهحلهای نوین کشاورزی با توان بومی در حال توسعه است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به تلاشهای گسترده برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود دشمنیهایی که علیه آن بوده و کارشکنیهایی که دشمنان انجام دادهاند، توانسته به رشدهای چشمگیری دست یابد.
وی با بیان اینکه قدرتهای سلطهجو حضور سایر کشورها در مرز دانش را برنمیتابند، افزود: آمریکاییها و شخص ترامپ قرار گرفتن کشورها در مرز دانش را نمیپذیرند و بهرهمندی از منابع هیدروکربنی و معدنی را نیز حق خود میدانند.
اسلامی تاکید کرد: انقلاب اسلامی نقطه پایان نگاه استثماری قدرتهای سلطهجو به ایران بود، چرا که در قرون گذشته کشور را به سمت خودتحقیری و دوری از مسیر شکوفایی هدایت کرده بودند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پیشرفتهای فناورانه کشور گفت: امروز با همت جوانان، پشتکار و تلاش متخصصان سازمان انرژی اتمی، ایران در مرز دانش حرکت میکند. این یک حقیقت است که باور توانستن ایران را به رتبههای پیشتازی رسانده است.
اسلامی افزود: ایران در حوزههای سلامت و امنیت غذایی گامهای مهمی برداشته و برنامههای گستردهای برای سازگاری با کمآبی و شورورزی در دست اجرا دارد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به توسعه کاربردهای فناوری هستهای، بهویژه در حوزههای سلامت و محیط زیست، گفت: در حوزه شیرینسازی آب دریا از فناوری هستهای بهره گرفتهایم و امروز فناوری پلاسما به عنوان ابزاری مؤثر در محیطزیست، سلامت، کشاورزی و امنیت غذایی در حال گسترش است.
اسلامی با تأکید بر اینکه «پلاسمای سرد» دامنه اثرگذاری گستردهای دارد، افزود: سازمان انرژی اتمی توسعه این فناوری را در دستور کار قرار داده و ظرفیتهای آن در مراکز درمانی و بخشهای مختلف اقتصادی در حال گسترش است.
