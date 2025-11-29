هدایت:عاملان قطع درختان جنگلی منطقه سوها دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ضمن قدر دانی از دغدغه نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اشاره ایشان در خطبه‌های نماز جمعه به قطع درختان جنگلی در منطقه سوها، عاملان تخریب در این منطقه قبل از فیلمبرداری کوهنوردان توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حین قطع درختان جنگلی دستگیر و با جریمه بیش از ۲ میلیارد تومان به مراجع قضائی استان معرفی شده‌اند.

وی افزود: این اداره کل در راستای انجام وظایف حاکمیتی مبنی بر حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی استان علیرغم کمبود نیرو و امکانات به صورت شبانه روزی عرصه‌های ملی استان را رصد نموده و بدون هیچ گونه اغماضی با افراد سودجو و فرصت طلب و متعرض به عرصه‌های جنگلی و مرتعی بر خورد جدی و قانونی می‌نماید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: با تلاش شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان در دو ماه گذشته ۴۲۹ اصله چوب آلات جنگلی، بیش از ۱۴ تن هیزم جنگلی و بیش از ۲ تن زغال و ۲۸ مورد کوره زغال کشف و ضبط و در این راستا ۳۸ نفر متخلف دستگیر و بعد از تکمیل پرونده به مراجع قضائی استان معرفی شده‌اند و۳۰ دستگاه خودرو متخلفان توقیف شده است

وی با اشاره به تمهیدات جدی و سخت گیرانه منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان و متخلفان اراضی ملی به ویژه در ذخیره گاه‌های جنگلی استان و جنگل‌های ارزشمند منطقه نمین ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ضمن آمادگی و حضور همیشگی در عرصه با انجام عملیات‌های طاقت فرسا و گشت زنی‌های مداوم و بی وقفه از انفال و منابع طبیعی محافظت کرده و اجازه تعرض به متخلفان و سودجویان به این منابع ملی ارزشمند را نخواهند داد.

هدایت از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تعرض به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی موضوع را بلافاصله به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.