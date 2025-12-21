  1. استانها
دستگیری قاچاقچی قطع درختان راش در جنگل‌های هیرکانی

خلخال_ ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال در اردبیل، یک متخلف را که مشغول قطع و حمل غیرمجاز درختان راش در جنگل‌های هیرکانی بود، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عزیزی اظهار کرد: یگان حفاظت این اداره در ادامه گشت‌زنی و کنترل اراضی ملی، یک فرد متخلف را که اقدام به قطع و حمل غیرمجاز چهار اصله درخت بزرگ از گونه نادر و ارزشمند راش کرده بود، در محدوده جنگل‌های هیرکانی واقع در نوار مرزی مشترک استان‌های گیلان و اردبیل شناسایی و دستگیر کرد.

وی افزود: پس از دستگیری، برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان خلخال معرفی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی خلخال همچنین با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰ مورد قاچاق چوب در سطح شهرستان کشف شده که در تمامی موارد، قاچاقچیان شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی تحویل شده‌اند.

