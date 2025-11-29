به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی با اشاره به اینکه هشتمین داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی استان زنجان امروز شنبه هشتم آذر با داوری ۵۹ اثر از ۴۶ هنرمند صنایعدستی برگزار شد، گفت: در این دوره از داوری، آثار متنوعی از هنرمندان برجسته استان در رشتههای ملیلهکاری، چرمدوزی، چاقوسازی، مسکاری، قلمزنی، میناکاری، نقرهکوبی، چوب، تذهیب، انگشتر سازی، معرق، زیورآلات سنتی و سایر رشتهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: داوری آثار توسط پنج نفر از اساتید، پیشکسوتان و متخصصان صنایعدستی استان زنجان در محل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شد تا آثار منتخب، شایستگی دریافت مهر اصالت ملی را کسب کنند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه زنجان در عرصه هنرهای سنتی و صنایعدستی، گفت: استان زنجان با دارا بودن ۵۵ رشته فعال صنایعدستی، یکی از قطبهای مهم این حوزه در کشور محسوب میشود و برگزاری چنین داوریهایی نقش مهمی در ارتقا کیفیت و هویت آثار تولیدی استان دارد.
موسوی گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یکبار برگزار میشود، در سالهای گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقهای انجام میگرفت، اما امسال این فرصت داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند.
