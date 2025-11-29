مدیرکل ارتباطات کرمانشاه: پروژه فیبر نوری وارد مرحله جهش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه برگردان کابل مسی به فیبر نوری ظهر شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و ارتباط تصویری با محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

ابوالفضل محمدی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه در این مراسم با قدردانی از حمایت استاندار، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه مخابرات ایران گفت: دو اپراتور مخابرات و آسیاتک در استان با قدرت در حال اجرای این پروژه هستند و تعداد مشترکان فعال فیبر نوری در کرمانشاه اکنون از مرز ۳۰ هزار کاربر گذشته است.

وی افزود: قرارداد این سرویس در ۱۶ شهر منعقد شده و مردم ۹ شهر از خدمات فیبر نوری بهره‌مند هستند؛ به‌طوری‌که کرمانشاه نخستین کلان‌شهری بود که قرارداد آن در کشور نهایی شد.

محمدی با اشاره به پیمایش ملی رضایتمندی دستگاه‌های اجرایی گفت: استان کرمانشاه در شاخص رضایت از سرعت اینترنت رتبه سوم کشور را کسب کرده که نتیجه تلاش مجموعه ارتباطی استان است.

وی تأکید کرد: اجرای صحیح پروژه نیازمند رعایت کامل استانداردها، مصوبات کمیسیون، حقوق مشترکان، الزامات متقابل اپراتورها و رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه سطوح است.

نقش فیبر نوری در اقتصاد دیجیتال، شهر هوشمند و توسعه روستاهای هوشمند

مدیرکل فناوری اطلاعات استان کرمانشاه کاهش زمان انتظار مشترکان، ارائه سرویس‌های پایدار با کمترین قطعی و تقویت تیم‌های پشتیبانی را از انتظارات مهم مردم دانست و گفت: به‌واسطه پیشتاز بودن استان، بسیاری از موضوعات فنی زودتر از سایر نقاط کشور در کرمانشاه مطرح می‌شود و هماهنگی مستمر با رگولاتوری برای رفع آنها انجام می‌گیرد.

وی افزود: فیبر نوری زیرساخت اصلی پروژه‌های بزرگ نظیر شهر هوشمند، هوش مصنوعی، تولید محتوا، بازی‌سازی، اینترنت اشیا و فناوری‌های نسل چهار و پنج است و اجرای صحیح آن می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال در استان و شاخص IDI را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد.

محمدی با تاکید بر اینکه زمان در اجرای این پروژه «به ثانیه» معنا دارد از دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری خود را برای تسریع استعلام‌ها و مجوزها به حداکثر برسانند.

وی گفت: کرمانشاه به‌عنوان استانی پیشتاز می‌تواند عقب‌افتادگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی را با گسترش خدمات دیجیتال جبران کند، به شرط آنکه دستگاه‌ها برنامه‌های مشخص خود در حوزه فناوری‌های نوین را ارائه دهند.

وی افزود: ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری، کارخانه نوآوری و سازمان نظام صنفی برای مشاوره و همراهی دستگاه‌ها آماده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اشاره به همکاری مثبت رسانه‌ها گفت: یکی از گزارش‌های جامع این پروژه توسط صداوسیما امروز پخش خواهد شد.

وی همچنین توسعه «روستاهای هوشمند» را از برنامه‌های در دست اقدام دانست و گفت: کرمانشاه اکنون رتبه دوم کشور در توسعه ارتباطات روستایی را دارد و می‌تواند به قطب روستاهای هوشمند ایران تبدیل شود.