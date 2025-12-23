به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری، مدیر مخابرات استان کرمانشاه، عصر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تحولات مثبت استان در ماه‌های اخیر، از آغاز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تاریخ وزارت ارتباطات در کرمانشاه خبر داد و گفت: با اجرای پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به فیبر نوری، زیرساخت ارتباطی استان به‌طور کامل متحول خواهد شد.

وی ضمن تبریک حلول ماه رجب و قدردانی از حضور خبرنگاران، اظهار کرد: از زمان حضور استاندار کرمانشاه، شاهد ایجاد نشاط، تحرک و شتاب در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بوده‌ایم و یکی از تأکیدات جدی ایشان، ارتباط مستمر مدیران با رسانه‌ها و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی است.

سرمایه‌گذاری ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در یک سال اخیر

امیری با اشاره به عملکرد مخابرات در دولت چهاردهم افزود: از ابتدای فعالیت دولت جدید تاکنون، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه مخابرات و همراه اول در استان کرمانشاه سرمایه‌گذاری شده که عمده آن در بخش توسعه فیبر نوری، شبکه تلفن همراه و تجهیزات اینترنتی بوده است.

وی ادامه داد: این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده میزان سرمایه‌گذاری حتی پررنگ‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که مخابرات استان به‌طور میانگین سالانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری خواهد کرد.

بزرگ‌ترین پروژه تاریخ وزارت ارتباطات

مدیر مخابرات استان کرمانشاه با اشاره به پروژه ملی جایگزینی سیم مسی با فیبر نوری گفت: این طرح که با هماهنگی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شود، بزرگ‌ترین پروژه تاریخ وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و در سطح کشور حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در استان کرمانشاه نیز این پروژه با رشد مناسبی در حال اجراست و فاز نخست آنکه مراکز استان‌ها را شامل می‌شود، حداکثر تا یک سال آینده به پایان می‌رسد و پس از آن، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

امیری با تأکید بر اهمیت این طرح تصریح کرد: سیم مسی که بیش از ۱۰۰ سال در کشور مورد استفاده بوده، به‌تدریج جمع‌آوری می‌شود و زیرساخت ارتباطی کشور به‌صورت کامل مبتنی بر فیبر نوری خواهد شد؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر رضایت مشترکان، توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و در نهایت ارتقای تولید ناخالص داخلی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به بهبود محسوس کیفیت اینترنت در استان گفت: امروز مخابرات استان توان ارائه اینترنت با سرعت تا یک گیگابیت بر ثانیه را دارد و برخلاف گذشته، بخش عمده مشترکان از کیفیت خدمات راضی هستند؛ به‌گونه‌ای که افزایش مصرف و رشد سریع تعداد مشترکان، گواه این رضایتمندی است.

مدیر مخابرات استان کرمانشاه یکی از مشکلات اصلی شبکه تلفن همراه را ناپایداری برق عنوان کرد و افزود: در مراکز اصلی، دیزل ژنراتور وجود دارد اما در سایت‌های جاده‌ای، روستایی و برخی مناطق شهری، باتری‌ها حداکثر تا یک ساعت پاسخگو هستند و در سال‌های اخیر به‌دلیل نوسانات برق، بخش زیادی از این باتری‌ها آسیب دیده‌اند.

وی از مسئولان حوزه برق خواست برای تأمین برق پایدار سایت‌های مخابراتی همکاری بیشتری داشته باشند و تأکید کرد: بدون برق پایدار، انتظار پایداری کامل شبکه منطقی نیست.

حفاری‌ها و تعامل با شهرداری

امیری در پاسخ به انتقادها درباره حفاری‌های شهری توضیح داد: تصمیم ورود مخابرات به پروژه فیبر نوری حدود پنج تا شش ماه پیش از سوی وزارت ارتباطات اتخاذ شد و ناچار به انجام برخی حفاری‌های مجدد شدیم، اما با تغییر برنامه‌ها تلاش کرده‌ایم کمترین آسیب به آسفالت‌های جدید وارد شود.

وی از همکاری شهرداری کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: با تأکید استاندار، تعامل خوبی با شهرداری شکل گرفته و مقرر شده هرگونه آسفالت جدید با هماهنگی قبلی با مخابرات انجام شود.

مدیر مخابرات استان کرمانشاه با بیان اینکه پروژه فیبر نوری یک طرح اشتغال‌زا است، اظهار کرد: این پروژه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر در استان شغل ایجاد خواهد کرد و هم‌اکنون نیز نزدیک به ۱۰۰ نیروی جدید در حال جذب برای این طرح هستیم.

وی افزود: جوانان دارای مدرک حداقل فوق‌دیپلم می‌توانند پس از یک دوره آموزش کوتاه‌مدت وارد پروژه شوند و درآمد مناسبی کسب کنند؛ ضمن اینکه منابع مالی پروژه به‌صورت نقدی و از محل اعتبارات داخلی مخابرات تأمین می‌شود.

فیبر نوری رایگان برای مشترکان تلفن ثابت

امیری تأکید کرد: تبدیل تلفن ثابت مشترکان از سیم مسی به فیبر نوری هیچ هزینه‌ای برای آنان نخواهد داشت، شماره تلفن تغییر نمی‌کند و حتی یک مودم رایگان به مشترکان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، بسته‌های اینترنتی هدیه نیز برای مشترکان در نظر گرفته شده که ارزش آن در بازار چند میلیون تومان است.

مدیر مخابرات استان کرمانشاه گفت: تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی استان به شبکه فیبر نوری متصل هستند و چهار مرز رسمی استان نیز به این شبکه متصل شده‌اند؛ اقدامی که به‌ویژه در حوزه‌های گمرک، تجارت و امنیت مرزی اهمیت بالایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه از نظر زیرساخت‌های ارتباطی، یکی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و آماده برگزاری کامل انتخابات الکترونیک در سطح شهرستان‌ها نیز هست.

سرقت تجهیزات؛ چالش جدی مخابرات

امیری با اشاره به معضل سرقت تجهیزات مخابراتی گفت: تنها در سال جاری بیش از سه میلیارد تومان خسارت مستقیم ناشی از سرقت به مخابرات استان وارد شده و اگر هزینه‌های جانبی و قطعی‌ها محاسبه شود، این رقم بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: حرکت به سمت فیبر نوری، نقش مهمی در کاهش این سرقت‌ها خواهد داشت و یکی از دلایل اصلی اجرای این پروژه عظیم نیز همین موضوع است.

مدیر مخابرات استان کرمانشاه از وجود ۱۳ سایت نسل پنجم تلفن همراه در استان خبر داد و گفت: توسعه نسل چهار، چهار و نیم و پنج در دستور کار همراه اول قرار دارد و هر جا تقاضای مشترک وجود داشته باشد، توسعه شبکه انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مخابرات استان کرمانشاه از یک رویکرد «زیرساخت‌محور» به سمت «سرویس‌محور و هوشمندسازی» حرکت کرده و آینده ارتباطات استان را بر پایه خدمات دیجیتال، هوشمندسازی و رضایت حداکثری مشترکان ترسیم کرده است.