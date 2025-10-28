به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زارع ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای سراسری طرح ارتقای شبکه ارتباطی استان از کابلهای مسی به فیبر نوری خبر داد و گفت: این پروژه در چارچوب طرح ملی «گذار از مس به فیبر» و با افتتاح رسمی ریاست جمهوری در کنفرانس ملی این طرح در تهران آغاز شده است، این پروژه با هزینههای زیادی همراه است که عمدتاً از محل منابع داخلی شرکت تأمین میشود. همچنین، همکاری نهادهای شهری بهویژه در زمینه صدور مجوزهای حفاری از ضروریات است که گاهی به دلیل ملاحظات عمرانی، باعث طولانیتر شدن زمان اجرا میشود.
وی در توضیح پیشینه این طرح بیان کرد: اگرچه توسعه فیبر نوری در یزد به صورت محدود از سالهای گذشته شروع شده و هم اکنون نیز تعداد زیادی از سازمانها، ادارات، بانکها و بخشی از مشترکان خانگی از آن بهرهمند هستند، اما از چند ماه قبل با جهتگیری جدید دولت و وزارت ارتباطات، اجرای منسجم و گسترده آن در سراسر استان شتاب گرفته است.
مدیر مخابرات منطقه یزد با اشاره به مزایای فیبر نوری، آن را فناوری روز دنیا خواند و تصریح کرد: هدف از این تحول زیرساختی، ارتقای کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی، تلفنی و دادهای برای مردم استان است.
زارع با اشاره به آمارهای اجرایی گفت: تاکنون در شهرستان یزد ۱۲ هزار مشترک تلفن ثابت و ۶ هزار و ۷۰۰ پورت اینترنت پرسرعت و در سایر شهرستانهای استان نیز ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک تلفن ثابت و ۳ هزار پورت اینترنت پرسرعت از طریق فیبر نوری فعال شده است. این زیرساخت، بستری برای اتصال خانوارها و واحدهای تجاری به شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم کرده است. اجرای طرحهای نوینی مانند فیبر نوری خانگی (FTTH)، افزایش پهنای باند و حذف تدریجی شبکههای مسی، بستر مناسبی برای رشد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی خدمات در یزد ایجاد میکند.
زارع در بخش دیگری به چالشهای پیشِ رو اشاره کرد و گفت: فاز اول پروژه هماکنون در مرکز استان آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری به نتیجه برسد. بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی، این پروژه باید ظرف پنج سال در کل کشور و استان یزد به پایان برسد. فاز نخست که شامل مرکز استان است، تا پایان سال آینده نهایی شده و به موازات آن، شهرستانهای دیگر نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت تا یزد از جمله پیشگامان استفاده از فناوری فیبر نوری در کشور باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای فصلی در پایان سال، تأکید کرد: با این وجود، با هماهنگی بیندستگاهی و حمایت وزارت ارتباطات، تمام تلاش برای پیشبرد طرح مطابق برنامه در حال انجام است.
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