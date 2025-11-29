دامداران قشم یک هزار و ۱٠٠ تن نهاده دامی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان‌پناه گفت: این اقدام در حمایت از دامداران جزیره قشم و تنظیم بازار، تثبیت قیمت نهاده‌های دامی و تأمین علوفه مورد نیاز دام‌های سبک با همکاری و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و اتحادیه دامداران استان انجام گرفت.

وی ادامه داد: ماهیانه ۱۲۰ تُن سبوس گندم بین دامداران جزیره قشم توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم توضیح داد: سبوس گندم برای تغذیه دام مناسب و برای بیشتر حیوانات غذایی خوش طعم است و در رژیم غذایی نشخوار کنندگان استفاده می‌شود که دامداران در کنار وعده‌های غذایی خوراک‌های مختلف، از سبوس گندم نیز به عنوان یک مکمل استفاده می‌کنند.

یزدان‌پناه اضافه کرد: سبوس گندم و سایر نهاده‌ها توسط ۹ عامل توزیع نهاده‌های دامی تحت پوشش اتحادیه دامداران استان و کارخانه خوراک دام هرمزگان توزیع می‌شود.

وی هدف از توزیع سبوس گندم بین دامداران این جزیره را حمایت از تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی و جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های دامی به ویژه قیمت علوفه اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم تصریح کرد: با عدم دسترسی به آب و زمین مناسب کشت علوفه و نبود مراتع مناسب و اضافات کشاورزی، دامداران در تمام فصول سال برای تهیه خوراک دام‌های خود با مشکل مواجه هستند.

وی از دامداران جزیره قشم خواست تا طبق توصیه‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان امور دام نسبت به تغذیه مناسب دام‌ها با جیره‌های غذایی متعادل اقدام کرده و اصول صحیح تغذیه را در تعلیف دام‌های خود رعایت کنند.

یزدان پناه اعلام کرد: جزیره قشم دارای ۱۷ هزار رأس بز و گوسفند، ۲ هزار رأس گوساله و گاو شیری و یک‌هزار نفر شتر است.