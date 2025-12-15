اردوی تیم ملی قایقرانی مردان کشور در سد مهاباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهین در این زمینه اظهار کرد: این اردو با حضور رده‌های بزرگسالان، جوانان و جوانان زیر ۲۳ سال با هدف حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از صبح امروز در دریاچه سد مهاباد شروع شده است.

وی با بیان اینکه اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ مردان به مدت سه هفته و تا اواسط دیماه ادامه دارد، افزود: در این اردو «سردار خضری» و «مانی رحمانی» ۲ ورزشکار با استعدادی مهابادی نیز به عنوان عضو تیم ملی رده سنی جوانان در این اردو حضور دارند.

سرپرست هیئت قایقرانی مهاباد بیان کرد: مسابقات آسیایی جوانان زیر ۲۳ سال شهریورماه به میزبانی چین و بزرگسالان اواسط مهرماه به میزبانی کشور ویتنام برگزار خواهد شد.

سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تأمین آب شرب شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.