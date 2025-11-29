  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

ارائه سرویس رایگان برای کارمندان ارومیه به خاطر آلودگی هوا

ارائه سرویس رایگان برای کارمندان ارومیه به خاطر آلودگی هوا

ارومیه - شهردار ارومیه گفت: با هدف کاهش آلودگی هوا، ارائه سرویس حمل‌ونقل رایگان به کارکنان ادارات و تعطیلی موقت کارخانجات وابسته به شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی ظهر شنبه در در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری ارومیه، با اشاره به لزوم کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و برنامه‌ریزی از سوی مدیریت شهری افزود: شهرداری ارومیه آمادگی دارد از ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، سرویس حمل‌ونقل عمومی رایگان برای کارمندان سایر ادارات و دستگاه‌ها از معابر اصلی و با مقاصد مشخص ارائه کند و سازمان حمل و نقل بار و مسافر از روز شنبه ۸ آذرماه باید نسبت به این امر مبادرت و برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وی همچنین افزود: به‌منظور کاهش آلودگی هوا، فعالیت تمامی ماشین‌آلات سنگین سازمان‌های عمرانی و خدماتی شهرداری به‌جز خودروهای جمع‌آوری پسماند و آتش‌نشانی تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

شهردار ارومیه از تعطیلی کارخانجات شن و ماسه، آسفالت، ایمن بتن و معادن شهرداری تا بهبود شرایط آلودگی هوا خبر داد و خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای حفظ سلامت شهروندان و ایجاد آرامش روانی اتخاذ شده است.

رحمانی رضائیه با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان معاونت‌ها، سازمان‌ها و نیروهای اجرایی شهرداری در شرایط بحرانی اظهار داشت: در زمان بارش‌ها، نظارت و بازرسی دقیق باید انجام شود و هرگونه ناهماهنگی می‌تواند مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها تأکید کرد: تمامی معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های شهرداری باید در آماده‌باش کامل باشند تا خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان انجام شده و از بروز آب‌گرفتگی و سایر مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

کد خبر 6671872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها