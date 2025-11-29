  1. استانها
احتمال تمدید دورکاری یکشنبه در استان تهران قوت گرفت

تهران- تداوم آلودگی هوا در استان تهران سبب شده است، تا کارگروه اضطرار آلودگی هوا ساعت ۱۴ شنبه تشکیل جلسه دهد و کارشناسان معتقدند، احتمال تمدید دورکاری برای روز یکشنبه بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه آلودگی شدید هوا در استان تهران، کارگروه اضطرار آلودگی هوا امروز (شنبه) ساعت ۱۴ جلسه‌ای اضطراری برگزار خواهد کرد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط جوی پایدار، احتمال تمدید طرح دورکاری برای ادارات و مجازی شدن مراکز آموزشی در روز یکشنبه بسیار بالا است.

این پیش بینی در حالی صورت می‌گیرد که شاخص کیفیت هوا در بسیاری از مناطق تهران همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و مقامات بهداشتی نسبت به خطرات تنفسی برای گروه‌های حساس هشدار داده‌اند.

جزئیات بیشتر از تصمیمات این جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.

    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      14 0
      پاسخ
      تو رو به خدا درست تعطیل کنید دورکاری مدیران ادارات قبول نمیکنن فقط ی حرفی میزنید
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      12 0
      پاسخ
      تعطیل کنید اوضاع خرابه بخصوص ادارات را
    • شهاب IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      این چه تعطیلی هست که دولت میگه تعطیل مدیران ادارات میگن ادارات برقرار هست مگه کارمندان بانکها آبشش دارن اضافه کاری نمیخواهیم باید چیکار کنیم
    • ایرانی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      معنی دور کاری چی هست؟ برای کدام قشر جامعه دورکاری قابل انجام هست؟ مغازه دار، نانوا، سبزی فروش ، شغل آزاد دورکاری دارن؟ آیا پرسنل ادارات چه دولتی چه خصوصی درمنزل اینترنت کافی دارند؟ آیا برنامه کاری در محل کار را میتوان درمنزل اجرا کرد؟ هر وقت شرایط را مهیا کردین بله دورکاری معنی دارد وگرنه چرندی بیش نیست.

