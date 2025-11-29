احتمال تمدید دورکاری یکشنبه در استان تهران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه آلودگی شدید هوا در استان تهران، کارگروه اضطرار آلودگی هوا امروز (شنبه) ساعت ۱۴ جلسه‌ای اضطراری برگزار خواهد کرد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط جوی پایدار، احتمال تمدید طرح دورکاری برای ادارات و مجازی شدن مراکز آموزشی در روز یکشنبه بسیار بالا است.

این پیش بینی در حالی صورت می‌گیرد که شاخص کیفیت هوا در بسیاری از مناطق تهران همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و مقامات بهداشتی نسبت به خطرات تنفسی برای گروه‌های حساس هشدار داده‌اند.

جزئیات بیشتر از تصمیمات این جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.