به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون عمران

ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده (۳) قانون ایجاد شهرهای جدید و همچنین موضوع الزام شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه

بررسی احکام قانونی مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اوراق رهنی و دارایی‌های مازاد دولتی با حضور وزیر اقتصاد

استماع گزارش وزیر نیرو درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی و همچنین وضعیت تأمین و انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس

رسیدگی به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس و بررسی نحوه اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه با حضور معاونان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور

کمیسیون اصل نود

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون با حضور حجت الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه سازان در محل وزارت صمت

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

استماع گزارش اقدامات و دستاوردهای بسیج

استماع گزارش اقدامات و برنامه های قوه قضائیه

بررسی آخرین اخبار و اطلاعات کشور با حضور وزیر اطلاعات

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات جدول شماره (۸)، برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با موضوع تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موضوع بند (ج) تبصره (۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاونین ذیربط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی‌سازی

بررسی آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمینی کشور و اعتبارات مربوط به آن با حضور رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین ذیربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو

بررسی آخرین اقدامات برنامه‌ها و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جلسه مشترک با فرماندهی ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون انرژی

بازدید از شرکت مادر تخصصی مپنا

ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

بررسی گزارش برنامه‌های سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

بررسی «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش»

بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی وضعیت دانشگاه‌های غیردولتی و نحوه حمایت و نظارت دولت بر این دانشگاه‌ها

کمیسیون اجتماعی

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تامین کالاهای اساسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی

کمیسیون اقتصادی

رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

بررسی مسائل و موضوعات کشور چین با حضور سفیر ایران در چین

بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص رفع آلودگی هوا و علت عدم اجرای کامل قانون هوای پاک

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون فرهنگی

بررسی گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب

کمیسیون قضایی و حقوقی

بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی و طرح صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌الملل

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی موضوع پایداری امنیت غذایی در تولیدات دامی