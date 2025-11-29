تحقق ایران قوی با نیروهای مسلح مقتدر و نظام راهبردی کارآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که با حضور جمعی از فرماندهان، اساتید و فراگیران در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به مفاهیم بنیادین آیات و روایات اسلامی برای ایستادگی در برابر دشمنان، اظهار کرد: ملت ایران بر اساس تکلیف دینی و ملی خود، موظف است در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی کند و اجازه ندهد اراده و هویت دینی کشور دستخوش تزلزل شود. هیچ مؤمن آزاده‌ای نمی‌تواند فریاد مظلوم را بشنود و نسبت به آن بی‌اعتنا باقی بماند؛ زیرا روح دین بر حمایت از مظلومان و مقابله با ستمگران استوار شده است.

وی به تلاش‌های سازمان‌یافته دشمن برای نفوذ در مراکز اثرگذار نسل‌سازی و تربیت جوانان مؤمن، انقلابی و آماده جهاد اشاره و بیان کرد: دشمنان با دقت و برنامه‌ریزی، این مراکز را به عنوان نقاط حساس شناسایی کرده‌اند؛ چراکه می‌دانند تربیت صحیح جوانان، ستون اصلی امنیت ملی و قدرت آینده کشور است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: هر جامعه‌ای که در برابر انحراف، فساد و ظلم ایستادگی کند، از افتادن در چرخه نابسامانی مصون مانده و تضعیف نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در خاتمه با بیان اینکه «ایران قوی» بدون وجود «نیروهای مسلح قوی، مؤمن، هوشمند و آماده دفاع» قابل تحقق نیست، گفت: اقتدار دفاعی کشور تنها بخشی از این مسیر است و در کنار آن باید نظام حکمرانی کارآمد و مبتنی بر ارزش‌های الهی نیز تقویت شود. ساخت ایران قوی نیازمند هم‌افزایی نهادهای نظامی، فرهنگی و مدیریتی کشور است تا بستر تحقق وعده‌های الهی و شکل‌گیری جامعه‌ای مقتدر، عدالت‌محور و امیدآفرین فراهم شود.