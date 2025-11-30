  1. سیاست
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

یادداشت سردبیر؛

مازوخیسم توسعه‌طلبی غرب‌محور و خطای فکری سریع‌القلم

سخنان اخیر سریع‌القلم فقط یک پرده از ذهنیتی بیمار است که از مردم می‌ترسد، از جمهور می‌گریزد و هنوز گمان می‌کند راه توسعه از تحقیر ملت می‌گذرد.

خبرگزاری مهر؛ حسام‌الدین حیدری: طرح مباحثی از سوی محمود سریع‌القلم درباره «ناتوانی طبقات فرودست در اداره کشور» اگرچه از نظر علمی فاقد هرگونه پشتوانه معتبر است اما بیش از آن یک نشانه بارز از همان فقر ذهنی و استعلای توخالی است که سال‌هاست بخشی از جریان غرب‌گرای دانشگاهی و سیاسی در ایران را در برگرفته است. فقر اقتصادی را می‌توان با اصلاح ساختارها و ایجاد فرصت‌های برابر درمان کرد اما فقر ذهنی و وجدانی آنجایی رخ می‌دهد که فرد به رغم ناتوانی‌های نظری و خطاهای فاحش در تجربه زیسته سیاسی خود همچنان نسخه‌ای برای تحقیر طبقات مردم می‌پیچد و مشارکت آنها در قدرت را تهدید می‌بیند. سریع‌القلم در سخنان اخیرش مدعی شده افراد «طبقه ضعیف» نباید در ایران پست بگیرند چون فاقد «ادب سیاست خارجی» و «عقلانیت اقتصادی» هستند. این سطح از تقلیل سیاست به امتیازات اقتصادی و خانوادگی نه فقط بی‌پایه است بلکه به شکلی شگفت‌آور ادامه همان نگاه نخبه‌گرایانه وابسته‌ای است که سال‌ها با بزک دانشگاهی و ادبیات توسعه غربی بر جامعه تحمیل شده تا ملت ایران را از حق طبیعی خود برای نقش‌آفرینی دور نگه دارد.

اینکه کسی با چنین رویکردی خود را معمار توسعه بداند و حتی درباره ساختار قدرت نسخه صادر کند در حالی که محصول نگاه او هشت سال در دولت روحانی آزموده شد و نتیجه‌اش سنگین‌ترین فشارها و تحقیرهای بین‌المللی علیه ایران بود عجیب نیست عجیب آن است که او در موقعیتی نشسته است که بتواند درباره مردم این سرزمین حکم صادر کند. همان کسی که روزگاری لبوفروش‌ها و طبقات پایین را به تمسخر می‌گرفت امروز فقرا را فاقد صلاحیت حکمرانی می‌داند بی‌آنکه توضیح دهد چگونه بسیاری از رهبران بزرگ تاریخ از طبقات متوسط و فرودست برخاسته‌اند و چگونه ملت‌ها دقیقاً با تکیه بر همان ریشه‌های اجتماعی توانسته‌اند مسیر توسعه و استقلال را بپیمایند. تجربه جهانی روشن است گاندی از طبقه پایین، آبراهام لینکلن از خانواده‌ای فقیر، آیزنهاور، نیکسون، جیمی کارتر و حتی بیل کلینتون هیچ‌یک از طبقه اشراف نبودند. نه ثروت نشانه خرد است نه فقر علامت جهل و ناتوانی. این سخنان سریع‌القلم حتی با الفبای علوم اجتماعی هم سازگار نیست چه برسد به واقعیت جوامع زنده.

اما مشکل اصلی سخنان او جای دیگری است. آنجا که شکست تجربه «تعامل هرچه بیشتر با غرب» و فرو ریختن افسانه «عقلانیت برجامی» به جای نقد ریشه‌ای با فرافکنی بر سر طبقات مردم توضیح داده می‌شود. از نگاه سریع‌القلم گویا علت ناکامی برجام نه تهدید قدرت‌های خارجی، نه ساختار ناعادلانه نظام سلطه، نه زیاده‌خواهی آمریکا بلکه «چند واکنش تند داخلی» یا «ادبیات بعضی مسئولان» بوده است. این یعنی پاک کردن صورت‌مسئله و انداختن تقصیر به گردن همان مردمی که بار تحریم‌ها را تحمل کردند و همواره ایستادند. از قضا همین مردم بودند که فرزندانشان مثل حاج‌قاسم سلیمانی از دل روستا و طبقه پایین برخاستند و معادلات منطقه‌ای را تغییر دادند اما از نگاه این طیف کسی که از «قنات ملک» برخاسته حق ندارد مقابل «رئیس‌جمهور مؤدب آمریکایی» بایستد چون لابد ادب مذاکره فقط برای طبقه متوسط تعریف شده است و اگر ترامپ فحاشی می‌کند اشکالی ندارد اما اگر یک سردار ایرانی پاسخ می‌دهد بی‌ادبی است و به برجام لطمه می‌زند.

طنز ماجرا آنجاست که سریع‌القلم برای توجیه نگاه طبقاتی خود به خاطره‌ای در سال ۶۱ استناد می‌کند زمانی که او در حال پر کردن فرم اپلیکیشن دانشگاه‌های آمریکا بوده و متوجه شده که در آن فرم پرسیده می‌شود «آیا در کودکی اتاق جدا داشته‌اید» تا مبادا طبقات پایین از جهان سوم وارد ساختار آموزشی غرب شوند. همان سال در همین کشور شهید برونسی بنّا در جبهه مشغول آزادسازی خرمشهر بود و میان این دو جهان تفاوتی عمیق نهفته است. یکی به دنبال اتاق شخصی در کودکی است تا در آینده شایسته کرسی قدرت باشد و دیگری برای دفاع از وطن جان می‌دهد تا همین سرزمین آزاد بماند. اکنون همان کسی که غرب او را با معیارهای طبقاتی گزینش کرده بود باز هم دفاع می‌کند که «درست همین است چون عقلانیت در آن طبقات یافت نمی‌شود». این همان لحظه‌ای است که نقاب «توسعه» کنار می‌رود و ماهیت پنهانش آشکار می‌شود، توسعه بدون مردم، توسعه‌ای که مردم در آن صرفاً توده‌ای بی‌عقل و بی صلاحیت‌اند که باید از ورودشان به ساحت قدرت جلوگیری کرد تا حلقه‌ای کوچک و ممتاز با پشتوانه خارجی به‌دلخواه خود تصمیم بگیرند.

این نگاه آشکارا ادامه همان سنت روشنفکری وابسته‌ای است که از دوره مشروطه تا پهلوی و حتی پس از انقلاب به اشکال مختلف سربرآورده است. همان سنتی که روزگاری وثوق‌الدوله را به امضای قرارداد استعماری ۱۹۱۹ رساند و روزی دیگر رضاشاه را با تکیه بر قزاقخانه انگلیسی تحمیل کرد و امروز نیز با ادبیات روشنفکری آراسته تلاش می‌کند قدرت را در انحصار یک طبقه نگه دارد. این رویکرد فقط سیاسی نیست نظریه‌پردازی هم دارد؛ از ادعای «کورتکس کلفت» برای اثبات ناتوانی ذهنی مردم ایران تا همین «پیشینه طبقاتی» به‌عنوان ملاک عقلانیت. اینها همان شبه‌علم‌هایی است که زمانی در اروپا برای توجیه نژادپرستی و استعمار استفاده می‌شد و امروز در ایران برای توجیه «توسعه تبعیض‌آمیز» بازسازی می‌شود. ادبیاتی که می‌خواهد به مردم بقبولاند تنها راه پیشرفت آن است که اداره کشور به طبقه‌ای سپرده شود که با غرب سازگار باشد و منافع او را در اولویت قرار دهد.

مسئله اما سریع‌القلم یا امثال رنانی نیستند مسئله این است که این جریان با چه جسارتی شکست‌های خود را به مردم نسبت می‌دهد و چگونه با چهره‌ای آراسته از «عقلانیت» و «پروژه توسعه» عملاً در پی بازتولید استبداد طبقاتی در کشور است. رهبر انقلاب سال گذشته از دو خواب خام برای ایران سخن گفتند؛ القای انتخاب میان استبداد و هرج‌ومرج. جریان غرب‌گرا هر دو را پیش می‌برد از یک سو نسخه‌های اقتصادی ول‌بازار و سیاست خارجی واداده را تجویز می‌کند تا جامعه به هرج‌ومرج برسد و از سوی دیگر در لایه نظری از استبداد نخبگانی دفاع می‌کند تا قدرت در حلقه‌ای خاص متمرکز شود. سخنان اخیر سریع‌القلم فقط یک پرده از این ذهنیت بیمار است ذهنیتی که از مردم می‌ترسد از جمهور می‌گریزد و هنوز گمان می‌کند راه توسعه از تحقیر ملت می‌گذرد حال آنکه واقعیت این سرزمین نشان داده هر کجا مردم حضور داشته‌اند عزت و پیشرفت حاصل شده و هر جا نخبه‌گرایی وارد میدان شده تحقیر و عقب‌ماندگی به بار آمده است.

    • DE ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      28 6
      پاسخ
      "لولا" رئیس جمهور برزیل، از ۱۲ سالگی در خیابان از طریق واکس زدنِ کفش رهگذران درآمد کسب می‌کرد. در ۱۴ سالگی نخستین کار رسمی خود را به عنوان تراشکار در یک کارخانه فرآوری مس آغاز کرد. در ۱۹ سالگی در حادثه‌ای که هنگام کار با ماشین پرس رخ داد، یکی از انگشتانش را از دست داد. در سال ۱۹۷۵ رئیسِ اتحادیه فلزکاران شد. وی به علت این که مجبور به کار کردن بود، نتوانست به‌طور منظم درس بخواند و تنها تا کلاس هشتم تحصیل کرده‌است، اما سه بار در انتخابات دمکراتیک رئیس جمهور شد! او در برزیل و جهان خیلی محبوب است.
      • جمهور ملت IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        26 14
        هر کاری کنی کسی که در آموزش و تربیت اش از ابتدایی تا دکترایش تحت الینه شدن غربی بود و بنیاد فکری و عملی اش و مدینه فاضله اش غرب و آموزش های آنجا بوده ، دیگر در این سن و سال عوض نمی شود مگر اینکه خدا بخواهد و بقولی توفیق راه راست را پیدا کند و بس ، فقط یک سوال باقی می ماند چرا وزارت علوم و نظام‌ با وجود هزاران جوان با مدارک و تجربه خوب اینها را استخدام می کند و یک کرسی تدریس می دهد ؟
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      24 32
      پاسخ
      البته شاید همه سخنان استاد این نبوده بویژه اکنون که سر دبیر گرامی به جاهای دیگر پیوند داده است، آقای سریالقلم گویا می خواسته بگوید گدایان و نو کیسه گان که این دسته مردم در فرهنگ پارسی هم جایگاهی ندارند و همچنین ارسطو هم کشورداری بدست فرو دستان و اشراف را رد و می گوید خوب است در دست طبقات متوسط باشد
      • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        26 9
        وقتی منظومه فکری این شخص و همفکران او را بدانی متوجه میشی که اتفافا دقیفا منظور او قشر مستضعف جامعه بوده.نه نو کیسه گان.وگرنه خود همین افراد و همفکرانشان اتفاقا نوک کیسه هستن و بعد از انقلاب به نان و نوایی رسیدند.
    • رضا IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 32
      پاسخ
      عجب فکر کنم باید چندبار فرمایشات دو بزرگوار را در کنار هم بخوانم البته دوره روحانی بد نبود همانطور که دوره رییسی از پزشکیان تا حالا بهتر بوده البته همش اقتصادی فکر می کنم و خودمان را برای دولتهای بعدی اماده می کنیم که افسوس فعلی را بخوریم
    • نادیا IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      33 14
      پاسخ
      تمام مصیبت های ما از همین اساتید بیسواد و خودشیفته است که توهم همه‌چیزدانی شون حد ومرز نداره
    • سیدجلال IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      22 18
      پاسخ
      آقای سریع القلم خواستم جواب این ذهن بیمار شما را بدهم ولی دیدم چطور اساتید بزرگوار جواب شما رادادن بسنده کردم به حرمت این عزیزان
    • بنده خدا IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      27 15
      پاسخ
      ازیه آدم حقیرو خودباخته ایکه به مسندی رسیده،بیش ازاین انتظاری نیست!
    • خلیل IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      11 20
      پاسخ
      البته آقای سریع القلم هم چون ما در استدلال هایش ممکن است خطا داشته باشد ولی حرف هایی هم قابل تفکر دارد
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      16 22
      پاسخ
      کاش درست گوش میدادید و متوجه می شدید که ایشون چی میگه. اتفاقا خیلی هم حرفهاشون درسته.
    • ناشناس IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      14 21
      پاسخ
      کاش کسانی که ایرادی به سخنان استاد گرانقدر دکتر سریع القلم دارند در مناظره رو در رو با ایشان بحث نمایند و جواب را مستقیم دریافت کنند
    • ناشناس IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      20 7
      پاسخ
      اقای سریع القلم . فکر نمیکنم اقای استیو جابز یا همین ایلان ماسک از طبقه مرفه بوده باشند که الان همه دنیا اونا را میشناسند . ببینید . شما که اینقدر کشته مرده دنیای غرب و امریکا هستید تعجب میکنم چرا از دانشگاه استعفا نمیدهید و برید یه کرسی درجه یک توی ام آی تی که محبوب شماست بهتون بدن تا اونجا سربلند بشید و اونجا نخبگانی تربیت کنید مثل تونی بلر نتانیاهو مارکو روبیو یا ماکرون تا مردم دنیا را بیچاره کنن
      • کیوان IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        10 6
        علاوه بر اینکه دانشگاه براش نون و آب خوبی داره، میتونه از تریبون استفاده منفی کنه! و خوش خدمتی کنه به دوستان غربیش ... دانشجوهای بیچاره رو هم که از راه به در میکنه،،، پس کجا بهتر از اونجا ؟
    • محمدرحیم‌رضایی IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      10 4
      پاسخ
      ادمهای‌‌غربی‌همین‌هستند‌منتهی‌اینها‌چهره‌خوشان‌‌ را‌می‌پوشانند‌‌‌‌ظاهرشان‌‌رانشان‌نمی‌دهند‌‌یکی‌مثل‌این‌ادم‌
    • مهدی نجفی IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 4
      پاسخ
      آقاجان با دقت گوش کنید .... داشت از استادش نقل قول می‌کرد.....نگفت نظر خودش اینه ....‌
    • 2708889540 IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      7 3
      پاسخ
      انطورهم نیست که نخبه گرایی ،همواره باعث عقب گردجامعه شود.سوای هردوموضوع،نخبه،یاازجامعه فقیراست یاازجامعه غنی،بهرحال به یک شغل،مقام،یامنصب دولتی یاحکومتی رسیده است .این به خودشخص وطینت وتربیت وشخصیت ومنش وانسانیت آن شخص بستگی دارد که ازآن دستگاه یا موقعیت شغلی استفاده یاسو استفاده نماید.اینکه ازخانواده فقیریامتمول بوده باشدهیچ ربطی ندارد.آقای سریع القلم ،حرف بی ربطی عنوان کرده اند.واین مجازترین جمله ای است که می توانم برای این طرزتفکرومنطق جناب سریع القلم بیان کنم.
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 4
      پاسخ
      فراماسون نیازی به شاخ و دم ندارد
    • محصل NL ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 1
      پاسخ
      تاحدودی نظر آقای سریع القلم می تواند درست باشد و هم از برخی جهات نظر آقای حیدری سردبیر می تواند قابل قبول باشد بنابراین می‌توان از تلفیق نظرات این دو بزرگوار به نتیجه عالی تری رسید یعنی هردو قشر مورد اشاره دو بزرگوار درجای خود برای این آب وخاک بسیار عزیز وارزشمند هستند وقدردان وجودشان هستیم. از هردو این بزرگواران سپاسگذارم .
    • محمد IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 4
      پاسخ
      این بنده خدا چون قلمش سریعه در نوشته ها و حتی گفتارش عقلش جامونده و مدام چرند و پرند تحویل ملت می ده به اسم علم و
      • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        0 1
        متاسفم برای دانشجویان ایشون و دانشگاهی که تدریس می کنن و مملکتی که همچین نخبه که نمیشه گفت، تحفه هایی داره
    • علی حيدري IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 1
      پاسخ
      سلام ماشالله ما در اداره کشور خیلی توان بالا و فوق العاده ای داریم مثلا دلار ۱۲۰۰۰۰ تومانی چه کسی این توان را دارد؟؟؟؟؟؟
    • سعید‌آریایی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 3
      پاسخ
      غرب‌تلاش‌می‌کند‌که‌کشورهای‌آسیایی‌به‌فناوری‌روزدنیا‌نرسند‌بالخصوص‌کشورهایی‌که‌دارای‌منابع‌نفت‌وگاز‌هستند.به‌فرضاگرایران‌به‌فناوری‌های‌برتر دنیا‌برسد.به‌هیچ‌عنوان‌نفت‌وگاز‌خود‌راصادر‌ نمی‌کند‌بافناوری‌روز‌فرآوری‌میکند‌هم‌نیازهای‌خود‌را‌برطرف‌میکند‌وهم‌محصولاتش‌تا‌۱۰۰برابر‌ ارزشمندتر از نفت‌خام‌وگاز‌به‌فروش‌می‌رسد.نیود‌نفت‌وگازبرای‌ غرب‌یعنی‌یک‌بحران‌اقتصادی‌واجتماعی‌که‌ تورم‌های‌نجومی‌رابرایشان‌ایجاد‌می‌کند.با‌استفاده‌ ازنیروی‌انسانی‌نخبه‌وزیرساخت‌ها‌پله‌های‌ترقی‌را‌ میتوانیم‌هرچه‌سریع‌ترطی‌کنیم
    • محمدمهدی IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با این تفاسیر پس امیرکبیر هم نباید صدراعظم میشد چون آشپز زاده ای بیش نبود، در حالی که توی دوران قاجار اقدامات بزرگی مثل واکسن آبله، دارالفنون و... رو انجام داده بود،
    • محمد IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 2
      پاسخ
      این افکار فاشیستی و طبقه‌بندی اشرافی قرون وسطی در ذهن بیمار گونه اغلب‌ افرادی که طبقه کارگر و ضعیف و متوسط را شايسته مدیریت و رهبری جامعه‌ نمیداند،نشان از ترس ازقدرت توده مردم‌ دارند
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 1
      پاسخ
      فرعون همین تفکر را داشته
    • حمید IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      کلا تعامل و گفتگو باید ما بین طرفها و نوع افکار و دیدمان های متفاوت به صورت چهره به چهره و در آزادی کامل برگزار شود که ماهیت هر طرز تفکری عیان شود
    • بانوی ایران IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 3
      پاسخ
      آقای سریع القلم لطفا کمی از سرعتتان کم کنید و اندکی هم اندیشه ؟! شکر خدا که ما از نظر اقتصادی و مدرک دانشگاهی ضعیف ولی از نظر انسانیت و بندگی حضرت حق ثروتمندیم . من که هیچگاه دلم نمیخواهد جایم با ایشان و همفکرانشان عوض شود.
    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 3
      پاسخ
      آقای سریع القلم مروج افکار قشر و تفکر قوم خاصی است که خود دچار توهم دانایی هم شده
    • مجتبی IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مشکل از خود ما هم هست هر کسی روکه از غرب میومد واسه نماینده گی انتخاب کردیم با اون مدارک پرطمطراق . در حالی که برا خودمون یه دشمن انتخاب کردیم اینها باید همون جا میموندن
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 1
      پاسخ
      اقای بیقلم مگر همین بچه ها نبودن که از خانوادهای کم درامد بودن که جنگ را مثل مرد با خلاقیت خود اداره کردن نه بچه پول دارای مثل شما چه کسی مدرک به شما داده
    • حسین IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      استاد گفتند سیاستمداران و اقتصادی هاباید از طبقه متوسط به بالای جامعه باشند طبقه‌ پایین جامعه اگه بخواد در رأس بنشیند کار را خراب می‌کند
    • محمد IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      انسانهای معلوم الحالی همچون ایشان که خود تعادل ندارد وبرای دریافت مدرک دکتری شاید هم یک کتاب نخوانده میگوید که برای دریافت دکتری حداقل باید ۱۵۰۰کتاب را بخوانی تا بتوانی از پایان نامه دفاع کنی که به طور متوسط اگر ۳ کتاب بتواند بخواند باید ۵۰۰ماه مطالعه کند ظاهرا ایشان آلزایمر گرفته وای بحال ملتی که مسئولین آن این افراد را برای مصادر امور کشور انتخاب می کنند
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر استاد ارزشمند سریع القلم،
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای سریع حرف از دموگراسی می‌کنه ولی میخواد جامعه طبقاتی زمان ساسانیان و یا طبقاتی غرب وحشی را ادامه بده میگه ۳/۰۰۰ کتاب برای امتحان جامع خواندم با دوستم و خیلی ها خودکشی کردند🥹 راستی چه کسی می‌تونه بالای ۸ کتاب در روز بخونه تا در یکسال بشه ۳/۰۰۰تا؟ به عنوان یک کتابخوان میگویم در حد غیرممکن هست حتی برای آقای سریع، البته شاید کتابهای ایشان تعداد صفحاتش ۱ قمی بودند شاید هم فقط اسم کتاب را خوانده
    • سید IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تاریخ ایران طی چند سده اخیر پر است از این افراد حقیر که هزینه فراوان و غیر قابل جبران بر مردم وکشور تحمیل کرده اند
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      در نظام کمونیستی چین درصد بالایی سیاست های سرمایه داری هست و در نظام سرمایه داری آمریکا درصد متوسطی سیاست های رفاه اجتماعی هست. فکر می‌کنم اعتدال جوابه برای قدرت و نه قدرت برای قدرت.
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سریع القلم نشخوارکننده تفکرات قرن ۱۸ غرب هست ایشون ومانند ایشون همه چیزو باغرب می‌سنجند
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      حالا هی بگید غرب بده و مسکو خوبه ،آقا مردم اونی که می‌بینند را قبول دارند و تاریخ را . اینقدر هزینه بیخود نکنید
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      این موضوع اصلأ سیاسی نبوده است، و برای شما سو تفاهم شده است. این موضوع یک موضوع سایکو سوشیال است. بحث این است که چشم انداز توسعه طلبی مبتنی بر عدالت محوری، بیشتر در نگاه اقشار متوسط متبلور می شود، در نگاه یک فرد در دهک پایین اقتصادی و یا دهم بالای اقتصادی یک فرد که در دهک متوسط جامعه زیسته می تواند مسیری از توسعه ترسیم کند که ضمن رعایت عدالت دهک پایین را به دهک بالا متصل کند.
    • محمد حسین IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سریع القلم و مخلوع العقل
    • علیرضا امانی IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      قطعا افرادی مثل اینجناب در طیف اصلاح طلبان خلاصه می‌شوند اینگونه نظرات وحرف های یومیه را فقط بخاط کمبود ذهنی و مطرح کردن خودشان عنوان میکنند وگرنه چیزی که مسلم است این است که هرچه انسان بار فکری اش سنگین و وزین باشه کمتر حرف میزنه وبیشتر عمل میکنه اصولا ناشناس بودن یکی از مزیت های عقلی دانشمندان وصاحب نظران ایده وتفکر عقلانی است

