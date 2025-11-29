جراره: کمبود پرستار و کادر درمان چالش اصلی درمان در هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در آئین افتتاح کلینیک تخصصی درمان زخم با فناوری نوین پلاسمای سرد در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس که با حضور دکتر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد با گرامیداشت مقام شهدای هستهای و شهدای حوزه سلامت، افتتاح این مرکز را نمادی از دستاوردهای ارزشمند علمی فرزندان ایران اسلامی دانست.
وی در این مراسم اظهار داشت: برگزاری این مراسم در فضایی امن و بهرهمند از فناوریهای پیشرفته، مرهون تلاشها و جانفشانیهای دانشمندان هستهای کشور است که باید همواره قدردان این عزیزان باشیم.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تقدیر از خدمات بیوقفه کادر درمان در شرایط خاص استان، تصریح کرد: با وجود کمبودهای موجود در سرانه پزشک و پرستار و مشکلات معیشتی نیروهای درمان، شاهد خدماترسانی مطلوب و فداکارانه این عزیزان در هرمزگان هستیم.
جراره خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات به حق کادر درمان و افزایش سرانه نیروی انسانی در حوزه سلامت از اولویتهای اصلی ما در مجلس است با توجه به برنامههای در دست اجرا برای افزایش تختهای بیمارستانی، جذب و تأمین دو هزار پرستار و کادر درمانی جدید برای استان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در پایان با تشکر از توجه مسئولان به حوزه سلامت در هرمزگان، افزود: ما در مجلس با همکاری استاندار و دستگاههای ذیربط، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با تقویت زیرساختهای درمانی و توسعه عدالت در حوزه سلامت، شاهد کاهش درد و رنج بیماران و همراهان آنان در استان باشیم.
