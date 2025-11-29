  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

موتورسیکلت ۱۵ میلیاردی قاچاق در برخوار توقیف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از کشف یک دستگاه موتورسیکلت‏ ۱۳۰۰ سی سی سنگین قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک منزل خبر داد. ‏

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مه: اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری ‏یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق توسط یکی از شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان برخوار قرار گرفت.‏

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و کسب اطمینان از درستی خبر با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل موفق شدند یک دستگاه موتور سیکلت ‏ ۱۳۰۰ سی سی سنگین قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کنند.‏

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را حسب برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

    • محمود IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      کشف چی اون بدبخت رفته خریده توی خونش بوده یعنی چی رفتی از خونش گرفتید!!!!؟؟؟؟؟
    • عباس IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      خسته نباشید. خیلی زحمت کشیدن. با عشق یک جوان که در منزل موتور نگه داشته. با نگاه کردن به او دلخوش بود. حتی تو خیابان هم نبوده
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      همه،جوونا عاشق موتور سنگین هستند ولی افسوس که توی ایران یک سری از آدم ها مجازند مابقی باید در حسرتش...🏍🤚👨👈🧙‍♂️پیر بشی 😥🤔آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      • عباسی IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        بابا انگار گرد یا شیشه کشف کردن بنده خدا جوون پس از سالها موتوری خریده دلخوشی بوده اونهم داخل حیاط
    • محمد IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      مردمان ایران لایق بهترین‌ها
    • US ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      نکنید بقران آرزو ما جون ها همین یه تیکه آهنه تنها دلخوشی مونه ما که زندگی هیچی دلخوشی نداریم همین یه تیکه آهن تموم دلخوشی مونه ازتون خواهش داریم آنقدر گیر ندید
    • پویا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      خدا به صاحبش صبر بده
    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      از امارات تا اصفهان چجوری اومده که یهو حالا قاچاق شده؟؟؟
    • آزموده IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      فکر کنم همین طور پیش بره مردم دیگه نزارن ماشین سوار بشن میگن قاچاقه
    • امید علی RO ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      کارشون کاملا غیره قانونی بوده طرف کلکسیونی گذاشته خونه مواد فروشی که نکرده بیچاره
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      چرا باید قاچاق باشه؟مگه یه موتور سنگین داشتن به مملکت و مردم آسیب میزنه؟اگه یه موتور سنگین خطرناک بود که شرکت سازنده مجوز ساخت و تولید بهش نمیدادن
    • ناشناس IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      تو خانه خودشه چه ربطی داره استفاده نشده
    • علی IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      دوستان عزیز هر مملکتی قانون داره و همه ما باید به قانون احترام بگذاریم و نقض قانون نکنیم قانون برای همه یکسان است در رابطه با این قضیه همه موتور سوار های مبتدی هم میدونن که موتور سنگین یا پلاک ملی یا فدراسیون باید بشه پس حق کسی پایمال نشده
      • طاها IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        قابل توجه جنابعالی،اولا این موتور چطور طبق اون قوانینی که شما ازش دم میزنید وارد کشور شده دوما اینکه اصلا با این موتور ترددی صورت نگرفته که بخوان بگیرنش و از داخل خونش ن پارکینگ کشف و ضبط شده.سوما اینکه عواقب این کار سر دراز دارد،ضبط موتور،جریمه،بدبخت شدن اون خانواده و ....تنها راهکار اینه که، این جوانان آرزو ب دل رو ساماندهی کنن و نباید با این اقدامات چکشی و احساسی موجبات نارضایتی مردم رو فراهم کنن
    • امیر عباس سنگین سوار IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      آخه اون بدبخت چیکار کرده یه عمر پولاشو جمع کرده تا موتور بخره بعد رفتید گرفتید ازش 😡😡😡😡😡😡😡😡
    • Amir IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      طر ف میره ماشین ۱۰۰ میلیاردی میاره بهش پلاک گذرم میدید بعد یوی میاد یه موتور تو خونش نگه میداره اینتوری اسم قاچاقه روش میزارید
    • یاس IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      دست خوش خسته نباشید به آقایون نیروی انتظامی زحمت کشیدن یک موتور که تنها دلخوشی یه جوون بوده رو از داخل حیاطش کشف کردید
    • FI ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      ببخشید ولی اصلا شما میدونید موتور۱۳۰۰ سی سی یعنی چه؟؟؟ آیا صداشو شنیدید که اینطور راحت میگید دلخوشی یه جوون رو گرفتن!!؟؟ من خونه ام تا چند منزل با خیابون فاصله داره و شبها از ساعت ۱ بامداد به بعد صدای این موتورهای سنگین که زمین رو به لرزه میاره نمیزاره آسوده بخوابیم و گناه مردم چیه بخاطر لذت یه جوون باید آسایش نداشته باشند ؟؟ این موتورها بخاطر اینکه پلیس نگیردشون و خیابونا خلوت باشند تا با سرعت و البته صدای وحشتناکشون مانور بدهند نیمه شبها میآن تو خیابونا و واقعا آزار دهنده هستن
    • نمازی IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      این موتور در ایران ساخته نمیشود جریمه قاچاق شود نمره شود در دور از مرکز شهرها مورد استفاده قرار گیرد. اختراع بشر وسایل نقلیه بوده است یاازفروشنده خریداری در امور انتظامی اطلاعاتی یااسکورد شخصیت‌ها مورد استفاده شود
    • مهدی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      آبرو ریزی بیش نیست

