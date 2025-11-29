موتورسیکلت ۱۵ میلیاردی قاچاق در برخوار توقیف شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مه: اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق توسط یکی از شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان برخوار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و کسب اطمینان از درستی خبر با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل موفق شدند یک دستگاه موتور سیکلت ۱۳۰۰ سی سی سنگین قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را حسب برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.
