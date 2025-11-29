موتورسیکلت ۱۵ میلیاردی قاچاق در برخوار توقیف شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مه: اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری ‏یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق توسط یکی از شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان برخوار قرار گرفت.‏

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و کسب اطمینان از درستی خبر با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل موفق شدند یک دستگاه موتور سیکلت ‏ ۱۳۰۰ سی سی سنگین قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کنند.‏

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را حسب برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.