نمایشگاه تخصصی صنایع معدنی و سنگ های ساختمانی جنوب کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنیاسد، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای بینظیر معدنی و صنعتی جنوب کرمان اظهار داشت: جنوب کرمان از نظر تنوع مواد معدنی، وجود ذخایر فلزی و غیرفلزی، معادن فعال و پهنههای امیدبخش اکتشافی یکی از مناطق کم نظیر کشور است و همین موضوع ضرورت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و هدفمند را دو چندان میکند.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی است تا سرمایهگذاران، فعالان صنعتی، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بهرهبرداران معدنی در یک بستر مشترک به تبادل تجربه بپردازند و مسیر توسعه پایدار و اشتغالآفرینی در منطقه را سرعت ببخشند.
عرب بنی اسد، با اشاره به برنامههای بخش جنبی نمایشگاه عنوان کرد: کارگاههای تخصصی متعددی در این دوره برگزار میشود که از مهمترین آنها میتوان به کارگاه بررسی آلودگی زیست محیطی در فرآیند اکتشافات معدنی، نشست تخصصی عناصر نادر خاکی، نشست مرکز داوری اتاق بازرگانی و پنلهای مرتبط با جذب سرمایه و تأمین مالی در پروژههای معدنی اشاره کرد که این مهم با هدف ارتقای دانش فعالان حوزه معدن و هم افزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای تخصصی برگزار میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با تاکید بر اینکه مردم جنوب کرمان باید نان معدنکاری را سر سفره خود ببینند، گفت: این مهم از مسیرهای متعددی از جمله تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، ایجاد صنایع پایین دستی، تقویت فرآوری محلی، جذب سرمایهگذاری مولد، توسعه حملونقل و لجستیک و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در مدیریت و بهرهبرداری از معادن و …قابل تحقق است.
وی افزود: بهره برداری درست از پهنههای گسترده معدنی این منطقه نه تنها درآمد پایدار ایجاد میکند، بلکه باعث تثبیت جمعیت ایجاد اشتغال محلی و رونق صنایع جانبی خواهد شد.
