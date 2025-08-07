تاکید معاون وزیر صنعت بر توسعه صنایع غذایی و دارویی جنوب کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت عملیاتیسازی ظرفیتهای حوزه صنایع تبدیلی غذایی و دارویی در جنوب کرمان تأکید کرد.
ابراهیم شیخ در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان اظهار کرد: این منطقه از پتانسیل بالایی در تولید دارو از گیاهان دارویی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین بر توسعه صنایع معدنی و کشاورزی در جنوب کرمان تأکید کرد و گفت: مدیران محلی با تجربه در این راستا به کار گرفته خواهند شد.
چالشهای اشتغال و صنعت در جنوب کرمان ب
هنام سعیدی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان، با اشاره به اینکه ۴۰ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است، گفت: در برخی شهرستانهای جنوبی این میزان به ۸۰ درصد میرسد، اما مکانیزاسیون و صنعتیسازی این بخش بهدرستی انجام نشده است.
وی افزود: با وجود بحران آب، تقویت صنعت در این منطقه ضروری است.
سعیدی با بیان اینکه جنوب کرمان ۳۰ درصد مساحت استان را دارد، گفت: تنها ۱۰ درصد پروانههای بهرهبرداری صنعتی مربوط به این منطقه است که نشاندهنده عقب ماندگی آن است. وی خواستار حمایت بیشتر از سرمایهگذاران و پیگیری طرحهای مهمی مانند لاستیک و سیمان جیرفت شد.
پیشرفتهای صنعتی و معدنی جنوب کرمان
مسلم مروجی، مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، گفت: از ۲۰۰۰ مجوز صادرشده در حوزه صنایع وابسته به کشاورزی، ۴۵۰ واحد فعال هستند. وی تسهیل صدور مجوزها و تشویق سرمایهگذاری در صنایع کوچکمقیاس را از اقدامات مثبت دوره خود برشمرد.
مروجی با اشاره به پیشرفتهای معدنی منطقه، از کشف ذخایر مهم طلا و مس در جبال بارز خبر داد و گفت: وعده سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش داده شده است. وی همچنین به پهنه معدنی ساردوئیه اشاره کرد و گفت: پنج پروانه اکتشاف در این منطقه صادر شده است.
مشکل اصلی: نبود زیر ساختها
مروجی نبود زیرساختهای لازم را مهمترین مانع توسعه صنعتی جنوب کرمان دانست و گفت: هزینه بالای زیرساختها، توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران را کاهش داده است. وی از آغاز پروژه خط انتقال برق به ساردوئیه به عنوان یکی از طرحهای کلیدی نام برد.
تعهد مدیرکل جدید برای رفع موانع سرمایهگذاری
احمد عرب بنی اسد، مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، گفت: اولویت اصلی این اداره کل، جذب سرمایهگذاری و رفع موانع بوروکراتیک است. وی تعامل سازنده با سرمایهگذاران و پرهیز از تبعیض را سه اصل کلیدی در برنامه خود عنوان کرد.
عرب بنی اسد افزود: در کنار توسعه معادن، به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز توجه ویژهای خواهد شد.
