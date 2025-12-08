به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، صبح دوشنبه در بازدید از کارخانه تولید مس سرگز اسفندقه جیرفت، این پروژه را نقطه عطفی در توسعه صنعتی و معدنی جنوب استان کرمان دانست و اظهار داشت: اجرای این طرح نه تنها گرههای تولید در منطقه را گشوده بلکه تأثیر قابلتوجهی در کاهش بیکاری داشته است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه معادن بهترین مسیر برای حل معضلات اشتغال است، افزود: توسعه فعالیتهای معدنی میتواند نقش مهمی در حذف مشاغل کاذب و ساماندهی وضعیت اقتصادی شهرستانهای جنوبی ایفا کند.
عرب بنیاسدی، اظهار داشت: این پروژه بزرگ توانسته برای بیش از ۱۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند و این موضوع اهمیت استراتژیک معادن را در تحقق توسعه پایدار جنوب استان نشان میدهد.
مدیرکل صمت جنوب کرمان با تأکید بر اینکه تنها راه توسعه جنوب از مسیر سرمایهگذاری در صنعت، معدن و تجارت میگذرد، تصریح کرد: باید با تقویت زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران، زمینه ایجاد صنایع معدنی و صنعتی جدید در منطقه را فراهم کرد.
