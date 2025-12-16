برای توسعه اکتشافات معدنی جنوب کرمان ۵۰ هزار مترمربع حفاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عملیات اکتشاف حین استخراج در بیش از ۱۰ معدن فعال منطقه صورت گرفته و این اقدامات موجب پیشرفت قابل توجه بخش معدن جنوب کرمان شده است.

وی افزود: اکتشافات انجام شده در محدوده‌های معدنی از طریق مزایده عمومی و واگذاری پهنه‌ها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اجرایی شده تا زمینه جذب سرمایه خصوصی و تحقق توسعه پایدار در حوزه معدن فراهم شود.

عرب بنی اسد، با اشاره به جزئیات حفاری‌های انجام شده در پهنه‌های کلیدی گفت: در محدوده ساردوئیه بیش از ۲۰ هزار متر، جبالبارز بیش از ۱۵ هزار متر، منوجان ۸ هزار متر، اسفندقه ۵ هزار متر، دلفارد ۳ هزار متر و جازموریان بیش از ۲ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است.

وی عنوان کرد: این اقدامات با هدف شناسایی ذخایر پنهان، افزایش بهره‌وری معادن و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه در حال انجام است و واگذاری پهنه‌ها مشروط به تعهد سرمایه‌گذاران در زمینه ایجاد واحدهای فرآوری و رعایت الزامات زیست‌محیطی خواهد بود.