۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

برای توسعه اکتشافات معدنی جنوب کرمان ۵۰ هزار مترمربع حفاری شد

جیرفت- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: بیش از ۵۰ هزار متر مربع حفاری اکتشافی طی یک سال گذشته در پهنه‌های مختلف معدنی جنوب استان کرمان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عملیات اکتشاف حین استخراج در بیش از ۱۰ معدن فعال منطقه صورت گرفته و این اقدامات موجب پیشرفت قابل توجه بخش معدن جنوب کرمان شده است.

وی افزود: اکتشافات انجام شده در محدوده‌های معدنی از طریق مزایده عمومی و واگذاری پهنه‌ها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اجرایی شده تا زمینه جذب سرمایه خصوصی و تحقق توسعه پایدار در حوزه معدن فراهم شود.

عرب بنی اسد، با اشاره به جزئیات حفاری‌های انجام شده در پهنه‌های کلیدی گفت: در محدوده ساردوئیه بیش از ۲۰ هزار متر، جبالبارز بیش از ۱۵ هزار متر، منوجان ۸ هزار متر، اسفندقه ۵ هزار متر، دلفارد ۳ هزار متر و جازموریان بیش از ۲ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است.

وی عنوان کرد: این اقدامات با هدف شناسایی ذخایر پنهان، افزایش بهره‌وری معادن و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه در حال انجام است و واگذاری پهنه‌ها مشروط به تعهد سرمایه‌گذاران در زمینه ایجاد واحدهای فرآوری و رعایت الزامات زیست‌محیطی خواهد بود.

