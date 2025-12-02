توسعه اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران بومی اولویت صمت جنوب کرمان است

احمد عرب بنی اسد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر و منحصر به فرد جنوب کرمان در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، اظهار داشت: جنوب کرمان با بهره مندی از منابع معدنی غنی زمین‌های حاصلخیز، موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین قطب‌های بالقوه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، لذا از همین رو برنامه ریزی برای فعال سازی این ظرفیت‌ها بطور ویژه در دستور کار سازمان صمت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از اشتغال جوانان یکی از اولویت‌های اصلی ما است، افزود: تلاش داریم با ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایطی فراهم کنیم تا جوانان منطقه بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های محلی وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند.

عرب بنی اسد، تصریح کرد: ایجاد بنگاه‌های زود بازده و اجرای طرح‌های امکان‌سنجی برای پروژه‌های صنعتی و معدنی نقش مهمی در سرعت بخشی به روند توسعه دارد و سازمان صمت با جدیت این موارد را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان بیان کرد: سرمایه گذاران بومی را در اولویت قرار می‌دهیم چرا که باور داریم آن‌ها شناخت دقیق‌تری از نیازها و ظرفیت‌های منطقه دارند و حضورشان سبب رونق اقتصادی پایدارتر و سریع‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: از همه سرمایه گذاران بومی دعوت می‌کنیم تا طرح‌ها و ایده‌های خود را ارائه دهند و سازمان صمت آمادگی دارد از این طرح‌ها در قالب تسهیلات، حمایت‌های فنی، تسهیل مراحل اداری و ایجاد زیرساخت‌های لازم پشتیبانی کند.

وی با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌های بیرون از منطقه گفت: علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران بومی در حال برنامه ریزی برای دعوت از سرمایه داران خارج از جنوب کرمان نیز هستیم تا با معرفی مزیت‌های اقتصادی منطقه زمینه مشارکت آنان در ایجاد صنایع جدید و فرآوری محصولات معدنی، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی فراهم شود.

عرب بنی‌اسد، اظهار داشت: جنوب کرمان در بخش معدن دارای ذخایر ارزشمندی است و بسیاری از این معادن هنوز به صورت کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

وی اظهار داشت: همچنین ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی از جمله مرکبات، خرما و سبزیجات خارج فصل و.... فرصت‌های مهمی برای سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

وی گفت: این سازمان آمادگی دارد تمام فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و طرح‌های اقتصادی شهرستان‌های جنوب کرمان را به سرمایه گذاران معرفی کند و در مسیر راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید همکاری‌های لازم را با بخش خصوصی انجام دهد.