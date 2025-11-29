به گزارش خبرگزاری مهر بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته منتهی به ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، شاهد ثبت معاملاتی به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار بود.

بر اساس این گزارش، طی ۴ روز معاملاتی هفته گذشته، ۱۹۶ میلیون دلار، ۴۵۱ میلیون درهم، ۱۷ میلیون یورو، ۲۲۳ میلیون یوآن و ۲۲۹ میلیون روبل معامله شد.

شایان ذکر است، از ابتدای سال تا ۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۱۹ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، به تفکیک نوع ارز، ۱۰ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۲۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون درهم، ۸۵۳ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۳ میلیارد و ۴۷۵ میلیون روبل بوده است.