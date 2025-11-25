بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران ۱۹ میلیارد دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد در روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴، با انجام معاملات ارزی به ارزش معادل ۱۳۰.۳ میلیون دلار توسط بازرگانان، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تاکنون به رقم ۱۹ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسید.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، در جریان معاملات روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴، مجموع دادوستدهای انجام‌شده در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز شامل ۷۶.۷ میلیون دلار، ۱۴۸.۷ میلیون درهم، ۶.۳ میلیون یورو، ۳۴.۸ میلیون یوآن و ۷۴ میلیون روبل بوده است که ارزش دلاری مجموع این معاملات معادل ۱۳۰.۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا دوم آذرماه ۱۴۰۴، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ۱۹ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسیده است.

همچنین حجم کل معاملات در این بازه زمانی، به تفکیک نوع ارز، ۱۰ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار، ۲۳ میلیارد و ۵۲ میلیون درهم، ۸۴۷ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۸ میلیارد و ۷۴۳ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۳ میلیارد و ۳۸۳ میلیون روبل بوده است.