به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک پرونده قضایی نشان میدهد که یک قاضی فدرال امروز چهارشنبه دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای استقرار گارد ملی در لسآنجلس را لغو کرد.
بر اساس حکم صادره از سوی این قاضی آمریکائی، این نیروها باید تحت کنترل فرماندار ایالت مذکور بازگردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ماههای پیش درباره معترضان به سیاستهای مهاجرتی اش در لسآنجلس گفت: اینها حیوانات هستند. با افتخار پرچم کشورهای دیگر را حمل میکنند، اما پرچم آمریکا را حمل نمیکنند. فقط آن را میسوزانند. آیا دیدید که چقدر پرچم سوزاندند؟ این کار را مردم کشور ما یا کسانی که کشورمان را دوست دارند انجام نمیدهند.
ترامپ در ادامه اظهارات خود ادعا کرد پلیس لسآنجلس مانند سربازان ما تهاجمی عمل نکردهاند، در حالی که مقامات محلی میگویند اعزام گارد ملی به جای آرام کردن اوضاع، به تشدید ناآرامیها انجامیده است.
نظر شما