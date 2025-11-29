به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید امروز از جنگلهای الیت با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی افزود: بررسی جامع اقدامات پیش از وقوع آتشسوزی، روند مهار و برنامههای پس از کنترل بحران، با دستور رئیس مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر تلاش گسترده دستگاههای مسئول و مشارکت فعال مردم محلی گفت که تعداد نیروها و گروههای مردمی در مهار آتشسوزی بسیار زیاد بود و قدردانی از تکتک آنها امکانپذیر نیست، اما از همه کسانی که در اطفای حریق منطقه الیت و چهارباغ نقش داشتند، صمیمانه تشکر کرد.
جلالی در ادامه بر لزوم تدوین برنامههای بلندمدت در حوزه حفاظت و صیانت از جنگلهای هیرکانی تأکید کرد و توضیح داد: این برنامهها شامل اجرای طرحهای جنگلداری و جنگلکاری در مناطق حفاظتشده و خارج از آن، استفاده از روشهای فنی و صنعتی در مدیریت منابع طبیعی و و ایجاد سیستمهای هشدار سریع حریق خواهد بود.
وی همچنین یادآور شد: مجلس و دولت مسئول فراهم کردن زیرساختهای لازم برای مقابله سریع با آتشسوزیها هستند، از جمله ایجاد پایگاههای هوایی اطفای حریق در مناطق جنگلی و مراکز اقماری و بهرهگیری از هواپیما، بالگرد و پهپادهای تخصصی برای شناسایی و مهار سریع آتش.
جلالی تأکید کرد: اجرای این اقدامات با نظر کارشناسان و در تعامل کامل با دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
در این بازدید بر ضرورت هماهنگی بینبخشی برای مقابله با حوادث طبیعی تأکید شد.
نظر شما