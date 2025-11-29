  1. استانها
  2. مازندران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

جلالی: برنامه‌های بلندمدت صیانت از جنگل‌های هیرکانی تدوین شود

چالوس - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر لزوم تدوین برنامه‌های بلندمدت در حوزه حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید امروز از جنگل‌های الیت با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی افزود: بررسی جامع اقدامات پیش از وقوع آتش‌سوزی، روند مهار و برنامه‌های پس از کنترل بحران، با دستور رئیس مجلس در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر تلاش گسترده دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مردم محلی گفت که تعداد نیروها و گروه‌های مردمی در مهار آتش‌سوزی بسیار زیاد بود و قدردانی از تک‌تک آنها امکان‌پذیر نیست، اما از همه کسانی که در اطفای حریق منطقه الیت و چهارباغ نقش داشتند، صمیمانه تشکر کرد.

جلالی در ادامه بر لزوم تدوین برنامه‌های بلندمدت در حوزه حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد و توضیح داد: این برنامه‌ها شامل اجرای طرح‌های جنگلداری و جنگل‌کاری در مناطق حفاظت‌شده و خارج از آن، استفاده از روش‌های فنی و صنعتی در مدیریت منابع طبیعی و و ایجاد سیستم‌های هشدار سریع حریق خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد: مجلس و دولت مسئول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مقابله سریع با آتش‌سوزی‌ها هستند، از جمله ایجاد پایگاه‌های هوایی اطفای حریق در مناطق جنگلی و مراکز اقماری و بهره‌گیری از هواپیما، بالگرد و پهپادهای تخصصی برای شناسایی و مهار سریع آتش.

جلالی تأکید کرد: اجرای این اقدامات با نظر کارشناسان و در تعامل کامل با دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

در این بازدید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای مقابله با حوادث طبیعی تأکید شد.

