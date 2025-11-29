مازندران باید به بالگردهای مناسب برای اطفای حریق تجهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعدازظهر شنبه در بازدید از مناطق آسیبدیده از آتشسوزی جنگلهای الیت اظهار داشت: بحران اخیر در حالی رخ داد که مجلس در تعطیلات بود، اما در نخستین روز کاری پس از تعطیلات، رئیس مجلس با صدور دستور ویژه، کمیسیون امور داخلی و کمیسیون کشاورزی و جنگلها به ویژه کمیته مدیریت بحران را موظف کرد گزارشی جامع در سه محور اقدامات پیشگیرانه، عملیات مهار و مسائل پس از کنترل آتش تهیه و در صحن علنی ارائه کنند.
وی افزود: با توجه به آغاز فصل بررسی بودجه سال آینده، این فرصت فراهم است تا کمبودهای زیرساختی استان در حوزه مقابله با حریق که سالها مطالبه مردم و مسئولان بوده، در قالب بودجه دیده شود.
سلیمانی یادآور شد: معاون رئیسجمهور نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده و دستور لازم صادر شده است.
رئیس کارگروه مدیریت بحران مجلس با تأکید بر ضرورت تجهیز استان به بالگردهای مناسب و دوربینهای کنترلی برای اطلاعرسانی سریع و مهار آتش، خاطرنشان کرد: استاندار مازندران با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان اقدام به ساخت پهپادهای داخلی کرده که میتواند نقش مهمی در پایش و کنترل بحران ایفا کند.
سلیمانی همچنین بیان کرد: آتشسوزی اخیر در سه مرحله رخ داده و نشان داد کوچکترین عامل میتواند به بحرانی گسترده تبدیل شود.
وی افزود: کمبود بارش، خشکی زمین و افزایش دما شرایط را برای گسترش آتش فراهم کرده و اهمیت دسترسی سریع به امکانات و تجهیزات را دوچندان میکند.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه نیمی از جنگلهای هیرکانی کشور در مازندران قرار دارد، لازم است برنامهریزی دقیقی برای حفاظت از این ثروت ملی انجام شود و ابراز امیدواری کرد که با همراهی نمایندگان استان و حمایت دولت، بودجه مناسبی برای ایجاد پایگاههای تخصصی اطفای حریق در مازندران اختصاص یابد.
