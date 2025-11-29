هشدار سطح زرد کشاورزی مدیریت بحران هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی اظهارکرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تداوم هوای سرد در ارتفاعات شمالی و شرقی استان از روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا دوشنبه ۱۰ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نوع مخاطره، کاهش دمای کمینه در ارتفاعات به‌ویژه در مناطق حاجی‌آباد و رودان است که می‌تواند موجب تنش دمایی و بروز خسارت نقطه‌ای یا گسترده به محصولات کشاورزی شود.

حسن‌زاده با تاکید بر لزوم آماده‌باش بخش کشاورزی استان اظهار کرد: کشاورزان، گلخانه‌داران و بهره‌برداران دام و طیور باید اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند.

وی توصیه کرد: کنترل پوشش گلخانه‌ها، مدیریت دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و نهاده‌های کشاورزی در این مدت ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان در پایان خواستار توجه جدی بهره‌برداران به هشدارهای صادرشده و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از خسارات احتمالی شد.