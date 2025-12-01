  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

ایجاد پایگاه‌های اطفای حریق در جنگل هیرکانی ضروری است

چالوس- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ایجاد پایگاه‌های هوایی اطفای حریق را در جنگل‌های هیرکانی ضروری دانست‌.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران در روستای الیت مازندران بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد و گفت: ایجاد پایگاه‌های هوایی اطفای حریق و سامانه‌های هشدار سریع از اولویت‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی و حساسیت آن‌ها در برابر آتش‌سوزی افزود تقویت زیرساخت‌های اطفای حریق و استفاده از ظرفیت بودجه سال آینده برای تجهیز استان به بالگردهای تخصصی و سامانه‌های پایش هوشمند ضروری است.

حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز گفت: اداره کل مدیریت بحران مازندران نیز اعلام کرده که پیگیری تجهیز استان به بالگردهای اطفای حریق و سامانه‌های پایش هوشمند با همکاری دولت و مجلس در دستور کار قرار دارد تا در مواقع بحرانی اقدامات سریع و مؤثر انجام شود.

