به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران در روستای الیت مازندران بر لزوم برنامهریزی جامع برای حفاظت و صیانت از جنگلهای هیرکانی تأکید کرد و گفت: ایجاد پایگاههای هوایی اطفای حریق و سامانههای هشدار سریع از اولویتهای آینده خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت جنگلهای هیرکانی و حساسیت آنها در برابر آتشسوزی افزود تقویت زیرساختهای اطفای حریق و استفاده از ظرفیت بودجه سال آینده برای تجهیز استان به بالگردهای تخصصی و سامانههای پایش هوشمند ضروری است.
حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز گفت: اداره کل مدیریت بحران مازندران نیز اعلام کرده که پیگیری تجهیز استان به بالگردهای اطفای حریق و سامانههای پایش هوشمند با همکاری دولت و مجلس در دستور کار قرار دارد تا در مواقع بحرانی اقدامات سریع و مؤثر انجام شود.
