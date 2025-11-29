  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های انرژی در آذرماه

معاون وزیر صمت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور به‌ویژه شرکت‌های فولادی شامل محدودیت های گاز در آذرماه نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور به‌ویژه شرکت‌های فولادی شامل محدودیت‌های گاز در آذرماه نخواهند شد.

شجاعی افزود: موضوع معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های انرژی آذرماه سال جاری در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این زمینه در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزرایی مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت: مطابق با قانون و دستورات رئیس‌جمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیت‌ها قرار بگیرد.

شجاعی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار می‌گیرد.

سمیه رسولی

