سعید شجاعی معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین گاز صنایع اعلام کرد: محدودیت گازی که اواخر آبان برای صنایع فولادی اعمال شده بود، برای تمام واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی در ماه آذر بهطور کامل برداشته شد و این صنایع تا پایان آذر هیچ محدودیتی در تأمین گاز نخواهند داشت.
شجاعی افزود: در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه، شرکت ملی گاز ابلاغیهای به ادارات استانی ارسال کرد که مصرف کل صنایع فولادی کشور را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز محدود کند.
وی گفت: با این رویه شاهد اعمال محدودیت ۲۵ درصدی برای این صنعت بودیم و این محدودیت در واحدهای بزرگ فولادی اجرا شد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینهسازی تقاضای گاز و برق که با حضور رئیسجمهور برگزار و این موضوع بهطور ویژه مطرح شد.
وی گفت: با توجه به ناترازی برق در ۶ ماه نخست سال، شرایط خاص دوران جنگ و سپس فضای نه جنگ و نه صلح فعلی و همچنین رکود دو ماه اخیر که در گزارشهای شامخ، شاخص مدیران خرید و آمار تولید و مصرف صنایع بورسی بهوضوح دیده میشود، این فرصت اکنون بهدست آمد که با رفع محدودیتها در نیمه دوم سال، عقبماندگی تولید و بهویژه ارزآوری را جبران کنیم بهخصوص که فولاد و پتروشیمی سهم بسیار بالایی در صادرات غیرنفتی دارند.
معاون وزیر صمت افزود: رئیسجمهور شخصاً دستور دادند که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادراتمحور اعمال نشود. بر همین اساس مصوبه کارگروه که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود، این شد که در آذر ماه عملاً هیچ محدودیت گازی برای صنایع فولاد و پتروشیمی صادراتمحور نداشته باشیم.
آغاز مدیریت هدفمند مصرف از دیماه
شجاعی گفت: البته از ابتدای دیماه مدیریت هدفمند مصرف را آغاز میکنیم تا هم پایداری شبکه گاز حفظ شده و هم کمترین خسارت به تولید وارد شود.
وی همچنین در ادامه توضیح داد: تولید گاز کشور تقریباً همسطح سال گذشته باقی مانده، اما مصرف سالانه بیش از ۵ درصد رشد دارد و طبیعتاً در دی و بهمن با ناترازی گاز مواجه خواهیم بود.
شجاعی افزود: به همین منظور وزارت صمت برنامه جامع مدیریت مصرف را تدوین و به کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی ارائه کرده است تا در جلسه آتی بررسی و تصویب شود.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محتوای این برنامه آن است که در هر شرایطی پایداری تولید حفظ شود؛ بر این اساس نیاز است تعمیرات اساسی و دورهای واحدهای صنعتی را زمانبندی کرده و بهگونهای برنامهریزی کنیم که ناترازی گاز کمترین خسارت ممکن را به زنجیره تولید و صادرات وارد کند.
