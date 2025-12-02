  1. اقتصاد
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

رفع محدودیت گاز فولادسازان در آذر؛ آغاز مدیریت هدفمند مصرف از دی‌ماه

معاون وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات رفع محدودیت گازی برای صنایع فولادی کشور، از آغاز مدیریت هدفمند مصرف از دی‌ماه خبر داد.

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین گاز صنایع اعلام کرد: محدودیت گازی که اواخر آبان برای صنایع فولادی اعمال شده بود، برای تمام واحدهای صادرات‌محور فولاد و پتروشیمی در ماه آذر به‌طور کامل برداشته شد و این صنایع تا پایان آذر هیچ محدودیتی در تأمین گاز نخواهند داشت.

شجاعی افزود: در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه، شرکت ملی گاز ابلاغیه‌ای به ادارات استانی ارسال کرد که مصرف کل صنایع فولادی کشور را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز محدود کند.

وی گفت: با این رویه شاهد اعمال محدودیت ۲۵ درصدی برای این صنعت بودیم و این محدودیت در واحدهای بزرگ فولادی اجرا شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و برق که با حضور رئیس‌جمهور برگزار و این موضوع به‌طور ویژه مطرح شد.

وی گفت: با توجه به ناترازی برق در ۶ ماه نخست سال، شرایط خاص دوران جنگ و سپس فضای نه جنگ و نه صلح فعلی و همچنین رکود دو ماه اخیر که در گزارش‌های شامخ، شاخص مدیران خرید و آمار تولید و مصرف صنایع بورسی به‌وضوح دیده می‌شود، این فرصت اکنون به‌دست آمد که با رفع محدودیت‌ها در نیمه دوم سال، عقب‌ماندگی تولید و به‌ویژه ارزآوری را جبران کنیم به‌خصوص که فولاد و پتروشیمی سهم بسیار بالایی در صادرات غیرنفتی دارند.

معاون وزیر صمت افزود: رئیس‌جمهور شخصاً دستور دادند که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادرات‌محور اعمال نشود. بر همین اساس مصوبه کارگروه که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود، این شد که در آذر ماه عملاً هیچ محدودیت گازی برای صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات‌محور نداشته باشیم.

آغاز مدیریت هدفمند مصرف از دی‌ماه

شجاعی گفت: البته از ابتدای دی‌ماه مدیریت هدفمند مصرف را آغاز می‌کنیم تا هم پایداری شبکه گاز حفظ شده و هم کمترین خسارت به تولید وارد شود.

وی همچنین در ادامه توضیح داد: تولید گاز کشور تقریباً هم‌سطح سال گذشته باقی مانده، اما مصرف سالانه بیش از ۵ درصد رشد دارد و طبیعتاً در دی و بهمن با ناترازی گاز مواجه خواهیم بود.

شجاعی افزود: به همین منظور وزارت صمت برنامه جامع مدیریت مصرف را تدوین و به کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه کرده است تا در جلسه آتی بررسی و تصویب شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محتوای این برنامه آن است که در هر شرایطی پایداری تولید حفظ شود؛ بر این اساس نیاز است تعمیرات اساسی و دوره‌ای واحدهای صنعتی را زمان‌بندی کرده و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که ناترازی گاز کمترین خسارت ممکن را به زنجیره تولید و صادرات وارد کند.

کد خبر 6675752
سمیه رسولی

