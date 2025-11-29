به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عابدین رستمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی و مشکلات اقتصادی منطقه، از لزوم همبستگی و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی برای حل چالشهای پیش رو سخن گفت.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از دولتها و بهویژه حمایت از دولت آقای پزشکیان، افزود: مقام معظم رهبری بارها بر لزوم حمایت از دولتها تأکید کردهاند و در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات مختلف روبهرو است، این حمایت بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی همچنین در خصوص فشارهای داخلی و خارجی بر دولت گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاشند تا با ایجاد شکاف در داخل کشور، روند امنیتی و اقتصادی کشور را مختل کنند و در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد از استعفای دولت سخن بگوید، یا اولویتهای کشور را نمیفهمد، یا بهطور عمدی در پی آسیب زدن به نظام است.
رستمی در ادامه تأکید کرد: مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که حتی یک روز بدون دولت میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به کشور وارد کند و ما نباید اجازه دهیم اینگونه مسائل به بحرانهای بزرگتری تبدیل شوند.
بحران آب و نیاز به اقدامات فوری
امام جمعه قروه در ادامه با اشاره به بحران منابع آبی در شهرستان گفت: در شهرستان قروه بیش از ۲۵۰۰ حلقه چاه عمیق داریم که هماکنون در حال تخلیه و آسیب به منابع آبی است و اگر این وضعیت ادامه یابد، شاهد خشک شدن این چاهها و از بین رفتن زمینهای کشاورزی خواهیم بود.
وی خواستار توجه ویژه به مسئله آبخیزداری و آبخوانداری شد و افزود: باید تدابیری اتخاذ کنیم تا منابع آبی شهرستان از طریق پروژههای آبخیزداری و طرحهای مشابه حفاظت شود و این امر نه تنها برای کشاورزی بلکه برای آینده زیستمحیطی شهرستان حیاتی است.
رستمی همچنین به چالشهای مسکن ملی و تأثیر آن بر مهاجرتهای معکوس اشاره کرد و گفت: طرح مسکن ملی در برخی مناطق باعث تخلیه روستاها و افزایش مهاجرتها شده است و باید به نحوی این طرح را مدیریت کنیم که از مهاجرتهای بیرویه جلوگیری شود و به توسعه پایدار مناطق کمک کند.
امام جمعه قروه یکی از مسائل اساسی شهرستان را بیکاری و مشکلات اشتغال دانست و افزود: در کنار مشکلات مسکن، مسئله اشتغال در شهرستان قروه به یک بحران جدی تبدیل شده است و نیاز به صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه احساس میشود که باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی به این موضوع رسیدگی شود.
صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع
رستمی در سخنان خود با تأکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع گفت: همه ما موظف هستیم که در مصرف انرژی، آب و سایر منابع طبیعی دقت لازم را داشته باشیم و اگر هر کدام از ما در این زمینهها همکاری کنیم، میتوانیم از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کنیم.
وی همچنین از مسئولان خواست تا در زمینه تأمین انرژی و آب در فصل زمستان تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا از قطعیهای احتمالی جلوگیری شود.
حجتالاسلام رستمی با تقدیر از تلاشهای فرماندار، استاندار و سایر مسئولان در پیگیری مسائل شهرستان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر و اتخاذ تدابیر درست، مشکلات شهرستان قروه به تدریج حل شود.
وی در این راستا از مردم شهرستان خواست که در مصرف بهینه انرژی و منابع توجه بیشتری داشته باشند و همگان در کنار یکدیگر به حل مسائل شهرستان کمک کنند.
