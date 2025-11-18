به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدین رستمی، ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار قروه، ضمن تقدیر از عملکرد فرمانداران پیشین، به ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی اشاره کرد که باید در کارگزاران نظام اسلامی نهادینه شود.
وی از تلاشهای شبانهروزی جناب مهندس فعلهگری به عنوان یکی از فرمانداران پیشین یاد کرد و گفت: یکی از ویژگیهای مهم ایشان که در طول دوران مسئولیتشان دیده میشد، تلاش مضاعف و ارتباط مستمر با مردم بود و ایشان در زمان فرمانداری هیچگاه از مردم دور نشد و همواره در حل مشکلاتشان فعال بود.
امام جمعه قروه همچنین بر لزوم دوری مسئولان از سیاستزدگی و نزدیکی بیشتر به مردم تاکید کرد و افزود: کارگزاران نظام اسلامی باید همواره در خدمت مردم باشند و از هر گونه رگههای سیاسی که باعث فاصله گرفتن از مردم میشود، پرهیز کنند.
رستمی در ادامه به موضوعاتی چون بحران آب، اشتغال، مسکن و ضرورت توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان اشاره کرد و تاکید کرد که فرماندار جدید باید تمامی این مسائل را با دقت و حساسیت پیگیری کند.
وی همچنین به اهمیت ثبات در مسئولیتهای اجرایی و لزوم آموزش و مشورت در امور مدیریتی اشاره کرد و افزود: تجربه و تخصص مهم است، اما آنچه که تکمیلکننده آن است، تلاش مستمر و توکل بر خداست.
امام جمعه قروه همچنین به موضوع حساس آب و بحرانهای ناشی از آن در منطقه اشاره کرد و افزود: مسائل آب و مسکن از مهمترین مطالبات مردم قروه است و مسئولان باید تمام تلاش خود را برای رفع این مشکلات به کار گیرند.
حجت الاسلام رستمی در پایان به مسئولان جدید شهرستان توصیه کرد که با تکیه بر اصول اسلامی، به مردم خدمت کنند و همواره یادآور شوند که مسئولیت در نظام اسلامی، تنها یک امانت است که باید با دقت و صداقت در آن عمل شود.
نظر شما