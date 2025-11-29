کارگاه «روایت یاران» به شهید شهریاری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای تجسمی، کارگاه هنری نقاشی «روایت یاران» به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و همکاری حوزه هنری استان زنجان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ارج نهادن به مقام شاخص شهدا با موضوع شهید والا مقام مجید شهریاری از نوابغ فیزیک و دانشمند هسته‌ای کشور در استان زنجان در حال برگزاری است.

کارگاه هنری «روایت یاران» ۸ آذر همزمان با سالروز شهادت مجید شهریاری که مصادف است با ایام فرخنده هفته بسیج برگزار می‌شود.

در این کارگاه نقاشی هنرمندانی همچون حسن ترخوانه، کاظم نصیری، حمیدرضا حیدری، مرضیه بیگدلی، ابوالفضل نظری، ولی محمدی و کاظم باقرنیا به خلق اثر پرداختند.

ورک شاپ «روایت یاران» با موضوع شهید مجید شهریاری ۷ و ۸ آذر در محل حوزه هنری شهر زنجان در حال برگزاری و بازدید برای برای عموم آزاد است.