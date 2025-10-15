  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹

برگزاری کارگاه نقاشی «روایت یاران» با محوریت شهید ایزدی در کرمانشاه

برگزاری کارگاه نقاشی «روایت یاران» با محوریت شهید ایزدی در کرمانشاه

کرمانشاه - کارگاه نقاشی «روایت یاران» با محوریت شهید سردار محمدسعید ایزدی به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و همکاری نهادهای فرهنگی استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با همکاری بنیاد فرهنگی روایت فتح، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سازمان بسیج هنرمندان و انجمن نقاشان معاصر کرمانشاه، کارگاه نقاشی «روایت یاران» را با محوریت پاسداشت مقام شهید سردار محمدسعید ایزدی برگزار می‌کند.

این رویداد هنری در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شده و جمعی از هنرمندان برجسته استان از جمله هادی طاهری، محمد لرستانی، افشین شهبازی، طیبه حبیبی، فرزانه جمشیدی، لیدا بهرامی و توران نوری در آن به خلق آثار هنری با موضوع ایثار، مقاومت و شهادت خواهند پرداخت.

هدف از برگزاری این کارگاه، بازآفرینی جلوه‌های ماندگار ایثار و فداکاری شهیدان در قالب هنرهای تجسمی و ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس میان نسل جوان عنوان شده است. گفتنی است این برنامه در راستای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در استان کرمانشاه اجرا می‌شود.

کد خبر 6623856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها