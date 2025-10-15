برگزاری کارگاه نقاشی «روایت یاران» با محوریت شهید ایزدی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با همکاری بنیاد فرهنگی روایت فتح، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سازمان بسیج هنرمندان و انجمن نقاشان معاصر کرمانشاه، کارگاه نقاشی «روایت یاران» را با محوریت پاسداشت مقام شهید سردار محمدسعید ایزدی برگزار می‌کند.

این رویداد هنری در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شده و جمعی از هنرمندان برجسته استان از جمله هادی طاهری، محمد لرستانی، افشین شهبازی، طیبه حبیبی، فرزانه جمشیدی، لیدا بهرامی و توران نوری در آن به خلق آثار هنری با موضوع ایثار، مقاومت و شهادت خواهند پرداخت.

هدف از برگزاری این کارگاه، بازآفرینی جلوه‌های ماندگار ایثار و فداکاری شهیدان در قالب هنرهای تجسمی و ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس میان نسل جوان عنوان شده است. گفتنی است این برنامه در راستای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در استان کرمانشاه اجرا می‌شود.