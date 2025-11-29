مهدی یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند ساخت سالن ورزشی ۵۰۰۰ نفری جویبار گفت: این پروژه به دستور ریاست جمهوری برای حمایت از ورزش و توسعه کشتی استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در ورزش مازندران افزود: این پروژه حدود یک ماه است که روند اجرایی آن افزایش یافته و تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

یونسی تصریح کرد: در صورت عدم بروز حوادث غیرمترقبه، پیش‌بینی می‌کنم سالن ورزشی تا هفته دولت سال آینده آماده بهره‌برداری شود و در خدمت ورزشکاران و کشتی‌گیران استان قرار گیرد.

استاندار مازندران تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش، به ویژه در رشته کشتی، علاوه بر افزایش موفقیت‌های ورزشی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت نرم در سطح استان کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر میزان اعتبار و تلاش در حوزه ورزش استان مازندران سرمایه‌گذاری در آینده و موفقیت جوانان است و اثرات آن به وضوح در نتایج ورزشی و اجتماعی قابل مشاهده خواهد بود.

یونسی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های کلنگ‌زده گفت: این سالن ورزشی از ابتدا کلنگ‌زنی شده و با تلاش مجموعه مدیریت استان، امیدواریم در زمان مقرر تکمیل و آماده برگزاری مسابقات باشد.

وی در پایان اعلام کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، افتتاح این سالن در هفته دولت سال آینده انجام خواهد شد تا هم مسابقات ورزشی برگزار شود و هم ورزشکاران و علاقه‌مندان از امکانات آن بهره‌مند شوند.